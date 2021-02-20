В пятницу, 19 февраля, произошло немало событий в мире спорта. О самых главных – читайте в дайджесте Спорт24.

Защитник Шахтера Матвиенко – в команде недели Лиги Европы

Защитник Шахтера Николай Матвиенко провел хороший матч 1/16 финала Лиги Европы против Маккаби (Израиль). Футболист "горняков" попал в команду недели турнира по версии WhoScored.

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В список 11-ти лучших футболистов попал защитник Шахтера Николай Матвиенко, выступление которого было оценено в 8.2 балла. Игрок вышел в футболке "горняков" с первых секунд встречи и провел на футбольном поле весь матч. 24-летний Матвиенко активно подключался к атакам, помогая на фланге Алану Патрику и Манору Соломону.

Матч Шахтер – Рух официально пройдет со зрителями

Донецкий Шахтер объявил, что матч 15 тура чемпионата Украины против Руха пройдет со зрителями. Встреча состоится 21 февраля в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало в 17:00.

Шахтер – Рух: стоимость билетов

Standard: 50, 100 гривен;

SkyUp Club (сектор 31) 200 гривен;

The Club (снэк-меню): 400/500 гривен;

Sky Box: 2000 гривен.

Чтобы предотвратить распространение острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CоV-2, и выполняя требования по соблюдению противоэпидемических мероприятий во время проведения футбольных матчей, все лица, привлеченные к организации и проведению матча, и посетители должны соблюдать все санитарные нормы и правила .

Сборная Украины по биатлону объявила состав на гонки ЧМ-2021

В словенском Поклюке завершается чемпионат мира по биатлону-2021. В субботу, 20 февраля, пройдут мужская и женская эстафета. Именно в этих гонках Украина рассчитывает на первую медаль мирового первенства.

Вне заявки на эстафеты остались – Валентина Семеренко у женщин и Артем Тищенко у мужчин. Также обе наши сборные выступят в "четверках", которые не бежали в этом сезоне.

Состав женской команды

Анастасия Меркушина

Юлия Джима

Дарья Блашко

Елена Пидгрушная

Анастасия Меркушина, которая пропустила почти все этапы Кубка мира, впервые примет участие в эстафете в этом сезоне. Дарья Блашко впервые в карьере будет соревноваться в эстафете на чемпионате мира.

Состав мужской команды

Богдан Цымбал

Дмитрий Подручный

Артем Прима

Антон Дудченко

Богдан Цымбал проведет только вторую эстафету в этом сезоне. Финишером команды в третий раз в этом сезоне будет Антон Дудченко. Подручный и Прима будут бежать 2 и 3 этап.