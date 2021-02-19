Издание Transfermarkt составило сборную самых дорогих молодых футболистов. Место в этой команде досталось голкиперу донецкого Шахтера Анатолию Трубину

Сборную самых дорогих игроков к 20 годам сформировали по схеме 4-3-3, где позицию на поле занимал самый дорогой молодой игрок на этой позиции.

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Анатолий Трубин стал самым дорогим вратарем. Его оценивают в 7 миллионов евро.

Всего 11 футболистов, которым не исполнилось 20 лет, оценили в 389 миллионов евро. Самым дорогим игроком является вингер испанской Барселоны Ансу Фати – 80 миллионов евро. На втором месте полузащитник французского Ренна Эдуардо Камавинга – 60 миллионов евро.

Еще двое игроков оценены в 50 миллионов евро – Мейсон Гринвуд из Манчестер Юнайтед и Педри из Барселоны – по 50 миллионов евро каждый.