В словенской Поклюке завершается чемпионат мира по биатлону-2021. В субботу, 20 февраля, пройдут мужская и женская эстафета. Именно в этих гонках Украина рассчитывает на первую медаль мирового первенства.

Главный тренер украинской сборной Юрай Санитра назвал состав на эстафеты. Не обошлось без неожиданностей.

К теме Чемпионат мира по биатлону-2021: медальный зачет

Вне заявки на эстафеты остались – Валентина Семеренко у женщин и Артем Тищенко у мужчин. Также обе наши сборные выступят в "четверках", которые не бежали в этом сезоне.

Состав женской команды

Анастасия Меркушина

Юлия Джима

Дарья Блашко

Елена Пидгрушная

Анастасия Меркушина, которая пропустила почти все этапы Кубка мира, впервые примет участие в эстафете в этом сезоне. Дарья Блашко впервые в карьере сразится в эстафете на чемпионате мира.

Состав мужской команды

Богдан Цимбал

Дмитрий Пидручный

Артем Прима

Антон Дудченко

Богдан Цимбал проведет только вторую эстафету в этом сезоне. Финишером команды в третий раз в этом сезоне будет Антон Дудченко. Подручный и Прима будут бежать 2 и 3 этап.

Юрай Санитра пояснил, что сформировал состав мужской команды таким образом, чтобы Украина была в борьбе до последнего этапа.

Сборная Украины до сих пор не завоевала ни одной медали на чемпионате мира. Лучший результат наша сборная продемонстрировала в смешанной эстафете и сингл-миксте. Обе гонки Украина завершила на 4 месте.

Календарь ЧМ-2021 / Инфографика Спорт 24