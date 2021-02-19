Сборная Украины по биатлону объявила неожиданный состав на решающие гонки ЧМ-2021
В словенской Поклюке завершается чемпионат мира по биатлону-2021. В субботу, 20 февраля, пройдут мужская и женская эстафета. Именно в этих гонках Украина рассчитывает на первую медаль мирового первенства.
Источник:"Суспільне Спорт"
Главный тренер украинской сборной Юрай Санитра назвал состав на эстафеты. Не обошлось без неожиданностей.
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Вне заявки на эстафеты остались – Валентина Семеренко у женщин и Артем Тищенко у мужчин. Также обе наши сборные выступят в "четверках", которые не бежали в этом сезоне.
Состав женской команды
- Анастасия Меркушина
- Юлия Джима
- Дарья Блашко
- Елена Пидгрушная
Анастасия Меркушина, которая пропустила почти все этапы Кубка мира, впервые примет участие в эстафете в этом сезоне. Дарья Блашко впервые в карьере сразится в эстафете на чемпионате мира.
Состав мужской команды
- Богдан Цимбал
- Дмитрий Пидручный
- Артем Прима
- Антон Дудченко
Богдан Цимбал проведет только вторую эстафету в этом сезоне. Финишером команды в третий раз в этом сезоне будет Антон Дудченко. Подручный и Прима будут бежать 2 и 3 этап.
Юрай Санитра пояснил, что сформировал состав мужской команды таким образом, чтобы Украина была в борьбе до последнего этапа.
Календарь ЧМ-2021 / Инфографика Спорт 24
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