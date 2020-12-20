В субботу, 19 декабря, произошло немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в дайджесте Спорт24.

Ломаченко возобновил тренировки после поражения Лопесу

Экс-чемпион мира в легком весе украинец Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) вернулся к тренировкам после поражения Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО), пишет 24 канал.

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Ломаченко проиграл Лопесу

В ночь с 17 на 18 октября Лопес одержал победу над Ломаченко в Лас-Вегасе. Бой продлился все 12 раундов. Американец оказался "крепким орешком" для Василия, которого украинец не сумел одолеть.

Решение о победителе принимали судьи. И все трое отдали победу Лопесу. Поэтому именно Лопес стал абсолютным чемпионом мира. Ломаченко проиграл все три свои чемпионские пояса.

Добавим, что Лопес даже не размышляет, чтобы провести бой-реванш с украинцем Ломаченко.

Головкин отправил Шеремета в нокдаун и выиграл бой

Знаменитый казахстанский боксер Геннадий Головкин в ночь с 18 на 19 декабря провел бой в США против поляка Камила Шеремета. Головкин получил зрелищную победу.

Головкин установил рекорд в рамках дивизиона, проведя 21-ю успешную защиту. Он опередил по этому показателю легендарного Бернарда Хопкинса с США.

От COVID-19 скончался 11-кратный чемпион мира по борьбе Манучарян

Известный украинский борец Георгий Манучарян умер в Харькове от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

За несколько дней до этого спортсмена госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. В клинике его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Что известно про Манучаряна

Георгий 11 раз становился победителем ветеранских чемпионатов мира в различных видах борьбы (вольная, греко-римская борьба, самбо).

В ноябре этого года Георгий Манучарян завоевал золотую медаль чемпионата мира по самбо среди ветеранов в весовой категории свыше 100 килограммов в возрастной группе 60-65 лет, а также победил в командных соревнованиях в составе сборной Украины.

Георгий Манучарян является неоднократным победителем чемпионатов мира среди ветеранов по различным видам борьбы. 23 декабря этого года ему бы исполнилось 64 года.