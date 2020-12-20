У суботу, 19 грудня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Ломаченко відновив тренування після поразки Лопес

Ексчемпіон світу у легкій вазі українець Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) повернувся до тренувань після поразки Теофімо Лопесу (16-0, 12 КО), пише 24 канал.

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Ломаченко програв Лопесу

У ніч з 17 на 18 жовтня Лопес здобув перемогу над Ломаченком у Лас-Вегасі. Бій тривав усі 12 раундів. Американець виявився "міцним горішком" для Василя, якого українець не зумів здолати.

Рішення про переможця приймали судді. І всі троє віддали перемогу Лопесу. Тож саме Лопес став абсолютним чемпіоном світу. Ломаченко програв всі три свої чемпіонські пояси.

Додамо, що Лопес навіть не роздумує, щоб провести бій-реванш з українцем Ломаченком.

Головкін відправив Шеремета в нокдаун і виграв бій

Знаменитий казахстанський боксер Геннадій Головкін у ніч з 18 на 19 грудня провів бій у США проти поляка Каміла Шеремети. Головкін здобув видовищну перемогу.

Головкін встановив рекорд у рамках дивізіону, провівши 21-й успішний захист. Він випередив за цим показником легендарного Бернарда Хопкінса з США.

Від COVID-19 помер 11-разовий чемпіон світу з боротьби Манучарян

Відомий український борець Георгій Манучарян помер у Харкові від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

За кілька днів до цього спортсмена госпіталізували в лікарню у важкому стані. У клініці його підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Що відомо про Манучаряна

Георгій 11 разів ставав переможцем ветеранських чемпіонатів світу в різних видах боротьби (вільна, греко-римська боротьба, самбо).

У листопаді цього року Георгія Манучарян завоював золоту медаль чемпіонату світу з самбо серед ветеранів у ваговій категорії понад 100 кілограмів у віковій групі 60-65 років, а також переміг у командних змаганнях у складі збірної України.

Георгій Манучарян є неодноразовим переможцем чемпіонатів світу серед ветеранів з різних видів боротьби. 23 грудня цього року йому б виповнилося 64 роки.