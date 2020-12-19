Один из самых разговорчивых боксеров тяжелого веса Майкл Хантер продолжает "набивать" послужной список. Американец избил очередного так называемого "мешка" в ночь с 18 на 19 декабря.

В Галвестоне, штат Техас (США) Майкл Хантер избил земляка Шона Лафера. Об этом сообщает 24 канал.

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Хантер ожидаемо не заметил сопротивления Лафера. Майкл отправил соперника в нокдаун уже в стартовом раунде. В 4-й трехминутке Хантер завершил начатое.

Майкл зажал соперника в углу и серией ударов заставил того капитулировать.

Следует сказать, что Хантеру грозила дисквалификация. Он ударил Лафера, когда тот уже был на коленях. Однако рефери решил не наказывать Хантера.

К вниманию. Хантер провел свой восьмой бой в тяжелом весе. В его активе 7 побед и ничья с Александром Поветкиным. Единственное поражение Хантеру в профессиональной карьере нанес украинец Александр Усик в рамках первого тяжелого веса. Майкл хочет реванша с Усиком.