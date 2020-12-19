Хантер, обещающий избить Усика, нокаутировал очередного боксера: видео
Один из самых разговорчивых боксеров тяжелого веса Майкл Хантер продолжает "набивать" послужной список. Американец избил очередного так называемого "мешка" в ночь с 18 на 19 декабря.
В Галвестоне, штат Техас (США) Майкл Хантер избил земляка Шона Лафера. Об этом сообщает 24 канал.
К слову Болтливый боксер Хантер обещает победить Усика
Хантер ожидаемо не заметил сопротивления Лафера. Майкл отправил соперника в нокдаун уже в стартовом раунде. В 4-й трехминутке Хантер завершил начатое.
Майкл зажал соперника в углу и серией ударов заставил того капитулировать.
Следует сказать, что Хантеру грозила дисквалификация. Он ударил Лафера, когда тот уже был на коленях. Однако рефери решил не наказывать Хантера.
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