От COVID-19 в Харькове умер 11-кратный чемпион мира по борьбе Манучарян
Известный украинский борец Георгий Манучарян умер в Харькове от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
За несколько дней до этого спортсмена госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. В клинике его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает РЕДПОСТ.
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19 декабря Манучаряна не стало. 23 декабря ему должно было исполниться 64 года.
Что известно про Манучаряна
Георгий 11 раз становился победителем ветеранских чемпионатов мира в различных видах борьбы (вольная, греко-римская борьба, самбо).
В ноябре этого года Георгий Манучарян завоевал золотую медаль чемпионата мира по самбо среди ветеранов в весовой категории свыше 100 килограммов в возрастной группе 60-65 лет, а также победил в командных соревнованиях в составе сборной Украины.
Георгий Манучарян является неоднократным победителем чемпионатов мира среди ветеранов по различным видам борьбы. 23 декабря этого года ему бы исполнилось 64 года.
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