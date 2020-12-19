Известный украинский борец Георгий Манучарян умер в Харькове от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

За несколько дней до этого спортсмена госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. В клинике его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает РЕДПОСТ.

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19 декабря Манучаряна не стало. 23 декабря ему должно было исполниться 64 года.

Что известно про Манучаряна

Георгий 11 раз становился победителем ветеранских чемпионатов мира в различных видах борьбы (вольная, греко-римская борьба, самбо).

В ноябре этого года Георгий Манучарян завоевал золотую медаль чемпионата мира по самбо среди ветеранов в весовой категории свыше 100 килограммов в возрастной группе 60-65 лет, а также победил в командных соревнованиях в составе сборной Украины.

Георгий Манучарян является неоднократным победителем чемпионатов мира среди ветеранов по различным видам борьбы. 23 декабря этого года ему бы исполнилось 64 года.