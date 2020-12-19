Головкин 4 раза отправил Шеремета в нокдаун и досрочно выиграл бой: видео
Знаменитый казахстанский боксер Геннадий Головкин в ночь с 18 на 19 декабря провел бой в США против поляка Камила Шереметы. Головкин одержал зрелищную победу.
Чемпион мира по версии IBF Головкин защитил свой титул в среднем весе (до 72,6 кг). Об этом сообщает 24 канал.
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Ход боя
Шеремета начал поединок первым номером. Но после того, как Головкин включил джеб, Камил словно исчез.
На последних секундах дебютного раунда оказался на канвасе, пропустив левый хук. Второй и третий раунд остался за Головкиным, который бомбардировал претендента.
В 4-й трехминутке Шеремета пропустил серию (апперкот, оверхенд) и побывал в 3-в нокдауне, но продолжил бой. В 7-м раунде Шеремета вновь побывал на "пятой точке".
На 8-й раунд поляк не вышел – рефери остановил избиение поляка.
Головкин – Шеремета видео боя
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