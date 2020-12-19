Знаменитый казахстанский боксер Геннадий Головкин в ночь с 18 на 19 декабря провел бой в США против поляка Камила Шереметы. Головкин одержал зрелищную победу.

Чемпион мира по версии IBF Головкин защитил свой титул в среднем весе (до 72,6 кг). Об этом сообщает 24 канал.

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Ход боя

Шеремета начал поединок первым номером. Но после того, как Головкин включил джеб, Камил словно исчез.

На последних секундах дебютного раунда оказался на канвасе, пропустив левый хук. Второй и третий раунд остался за Головкиным, который бомбардировал претендента.

В 4-й трехминутке Шеремета пропустил серию (апперкот, оверхенд) и побывал в 3-в нокдауне, но продолжил бой. В 7-м раунде Шеремета вновь побывал на "пятой точке".

На 8-й раунд поляк не вышел – рефери остановил избиение поляка.

Головкин – Шеремета видео боя

Обратите внимание. Головкин установил рекорд в рамках дивизиона, проведя 21-ю успешную защиту. Он опередил по этому показателю легендарного Бернарда Хопкинса из США.