Динамо едва победило Александрию

Динамо и Александрия устроили настоящий центральный матч тура УПЛ. Киевляне на протяжении всего матча превосходили соперника, но гости оказались "крепкими орешками". Лишь пенальти после падения Дениса Гармаша принесло победу столичному клубу.

Как это было Динамо вырвало победу у Александрии благодаря пенальти на последней минуте матча

Победу в этом туре праздновали футболисты Шахтера, Днепра-1 и Колоса. "Горняки" уничтожили Мариуполь (0:5), днепряне минимально обыграли Верес, который играл в меньшинстве, а Колос одержал уверенную победу на выезде над Ингульцом.

Лузан и Четверикова – чемпионки мира по гребле

Серебряные призеры Олимпиады-2020 Людмила Лузан и Анастасия Четверикова торжествовали на чемпионате мира в Дании. Украинки стали лучшими на дистанции 500 метров в двойке-каноэ.

Девушки получили историческую для Украины награду. До сих пор никто из украинок в гребле на каноэ не добывал медали на чемпионате мира.

Каноэ-двойка. 500 метров, женщины

Украина – 1: 55.85

Беларусь – 1:57.12

Куба – 1: 57.70

Ломаченко открыл преимущество Усика над Джошуа

Василий Ломаченко рассказал о преимуществах обоих боксеров. Отметим, что в украинском углу помогать Усику будет Анатолий Ломаченко, который был его наставником на Олимпийских играх и до сих пор.

Конечно, я верю в Усика. У него очень большой шанс. Но это не будет легко, потому что Джошуа также знает, что ему нужно делать в ринге. Он знает, как боксировать. Это будет очень интересный бой. Джошуа гораздо больше? Что ж, зато Александр гораздо быстрее,

– сказал Ломаченко.

Бой Джошуа – Усик состоится 25 сентября на арене футбольного клуба Тоттенхэм.

Если победителем противостояния станет Усик, то у Энтони будет возможность реванша. А вот, если победу одержит Джошуа, то Александр не сможет провести второй бой против британца.

Пеле снова попал в реанимацию

Бразильца лишь 14 сентября выписали из больницы после операции. Однако состояние здоровья легендарного Пеле вновь ухудшилось. Его повторно госпитализировали в отделение интенсивной терапии.

Дочь бывшего футболиста успокоила фанатов своей постом на своей странице в инстаграме.

"В наши дни в мире много беспокойства, и мы не хотим быть поводом для новых. Он восстанавливается хорошо и в пределах нормы. Обычный сценарий выздоровления мужчины его возраста после такой операции – иногда два шага вперед и шаг назад. Вчера он устал и сделал небольшой шаг назад", – написала Келли Насименто.