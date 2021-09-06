Пеле был госпитализирован еще 31 августа. Трехкратный победитель чемпионата мира до сих пор находится в больнице Сан-Паулу.

К слову Умер экс-футболист ПСЖ Жан-Пьер Адамс: он провел в коме половину жизни из-за ошибки врача

Легендарный футболист Пеле сообщил о перенесенной операции. Королю футбола удалили опухоль.

Что известно о Пеле