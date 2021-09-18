Ингулец – Колос 0:2

Голы: Черноморец, 25, Чурко, 90+6

Нереализованный пенальти: Петров, 6 (Колос)

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Уже в начале встречи гости могли выйти вперед в счете. На 6-й минуте Колос получил право на пенальти после того, как мяч попал в руку. К отметке подошел Петров, но голкипер Гальчук угадал направление удара.

Ингулец имел прекрасную возможность забить. Коваленко получил передачу с фланга, но его удар был заблокирован.

Тогда подействовало правило: "Не забиваешь ты – забивают тебе". В середине первого тайма Колос открыл счет после штрафного с дальнего расстояния. Черноморец получил сброс и мощным ударом прошил сетку ворот – 0:1.

Игра в одни ворота

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе гостей.

Весь второй тайм гости держали такой счет. Лишь на шестой компенсированной к основному времени минуте клуб из Ковалевки удвоил преимущество. Мяч отлетел в ноги Чурко, который на границе штрафной пробил в дальний угол ворот, переиграв вратаря – 0:2.

Колос уверенно переиграл Ингулец. После победы клуб Костишина с 8 очками идет на 10-й позиции. Ингулец с 7 пунктами идет сразу за спиной соперника – 11 место.

Ингулец – Колос видеообзор