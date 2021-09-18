"Пеле устал и сделал небольшой шаг назад"
Пеле лишь недавно выписали из больницы после операции. Однако состояние здоровья легендарного бразильца вновь ухудшилось.
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Его повторно госпитализировали в отделение интенсивной терапии из-за кислотного рефлюкса.
Такие неприятные новости заставили вновь поволноваться миллионы поклонников Пеле. Дочь бывшего футболиста решила успокоить фанатов и написала пост на своей странице в инстаграме, выложив фотографию с отцом. Келли написала, что после такой операции возможны такие сбои в организме. Но состояние здоровья Пеле стабильное.
"В наши дни в мире много беспокойства, и мы не хотим быть поводом для новых. Он восстанавливается хорошо и в пределах нормы. Обычный сценарий выздоровления мужчины его возраста после такой операции – иногда два шага вперед и шаг назад. Вчера он устал и сделал небольшой шаг назад", – написала Келли.
Пеле с дочкой Келли / Фото из instagram.com/iamkelynascimento
Пеле сделали операцию: что известно
Здоровье 80-летнего Пеле начинает все чаще подводить бразильца. Бывший футболист имеет проблемы с почками и предстательной железой.
Также у него возникли осложнения после операции по замене тазобедренного сустава. В начале сентября Пеле был вынужден лечь на операционный стол. Футболисту удалили опухоль. Уже после операции Пеле сам обратился к болельщикам в инстаграме и поблагодарил их за теплые слова. Прокомментировала состояние бразильца его дочь Келли.