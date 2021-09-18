"Усик имеет большие шансы на победу"

Василий Ломаченко уже с нетерпением ждет бой своего друга и земляка Александра Усика. Перед поединком украинский боксер рассказал о преимуществах обоих бойцов.

Стоит внимания Не удивлюсь, если Усик устроит апсет и побьет Джошуа, – экс-промоутер Кличко

33-летний спортсмен верит в победу Александра, хотя отметил, что Усику будет очень сложно в противостоянии с Энтони Джошуа. Преимуществом британца является его рост. Однако украинец тоже имеет чем ответить сопернику.

Конечно, я верю в Усика. У него очень большой шанс. Но это не будет легко, потому что Джошуа также знает, что ему нужно делать в ринге. Он знает, как боксировать. Это будет очень интересный бой. Джошуа гораздо больше? Что ж, зато Александр гораздо быстрее,

– сказал Ломаченко.

Отметим, что в украинском углу помогать Усику будет Анатолий Ломаченко, который был его наставником на Олимпийских играх и тренирует до сих пор.