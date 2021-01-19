В понедельник, 18 января, произошло немало событий в мире спорта. О самых главных – читайте в дайджесте Спорт24.

У Беларуси забрали чемпионат мира по хоккею

Чемпионат мира по хоккею-2021 не состоится в Минске. Международная федерация хоккея (IIHF) решила отменить чемпионат мира в Беларуси, пишет 24 канал.

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IIHF приняли решение забрать чемпионат мира у Беларуси из-за ситуации с безопасностью в стране.

Куда перенесут чемпионат мира из Беларуси – пока не известно. Также матче ЧМ-2021 должны пройти в Риге (Латвия). Существует вероятность, что Латвия самостоятельно примет чемпионат мира.

Чемпионат мира по хоккею в 2021 году должен пройти с 21 мая по 6 июня.

Дата слушания дела по матчу Швейцария – Украина

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) назначил дату рассмотрения апелляционной жалобы УАФ на решение УЕФА относительно зачисления сборной Украины по футболу технического поражения в матче Лиги наций против сборной Швейцарии.

Слушание состоится 16 февраля 2021 года.

Что известно об отмене матча Швейцария – Украина

Поединок Швейцария – Украина был отменен 17 ноября из-за вспышки коронавируса в лагере украинской команды. "Сине-желтых" отправили на карантин.

Команда Андрея Шевченко была готова сыграть, поскольку имела в составе более 13 футболистов с отрицательным результатом. Хотя этого было достаточно, чтобы сыграть матч, последнее решение оставалось за местной властью.

В итоге в УЕФА приняли решение засчитать сборной Украины техническое поражение за этот матч. Там решили, что Украина не сделала достаточно, чтобы игра состоялась.

Динамо проиграло дебютный матч в 2021 году

Киевское Динамо провело первый матч в 2021 году. В рамках подготовки ко второй половине сезона-2020/2021 киевляне в ОАЭ проиграли польской Легии.

За Динамо впервые с 2019 сыграл Артем Беседин. Нападающий, который был дисквалифицирован на год за проваленный допинг-тест, вышел в стартовом составе Динамо.

Ход матча

Первым Динамо в 2021 году огорчил Томаш Пекгарт. Опытный чешский нападающий отличился после подачи с углового. Шабанов и Цыганков не удержали чеха и тот переправил мяч в ворота ударом головой.

Через три минуты Легия заработала право на реалзацию пенальти. Удар с отметки уверенно реализовал все тот же Пекгарт.

В конце матча Легия могла сделать счет разгромным. От третьего мяча Динамо спас героический сейв Георгия Бущана. В итоге поражение Динамо со счетом 2:0.

Костюк поднялась на рекордное место в рейтинге WTA

Украинская теннисистка Марта Костюк сделала невероятный рывок в рейтинге WTA. В целом сразу три украинки присутствуют в топ-100 рейтинга.

В обновленном рейтинге WTA Марта Костюк поднялась сразу на 21 место вверх. И теперь занимает 78-ое место. Это личный рекорд для 18-летней теннисистки.

Элина Свитолина в рейтинге сохранила за собой пятое место. Без изменений и Даяна Ястремская. Она на 29-й позиции.

Отметим, что самый стремительный рывок вверх среди украинок сделала Екатерина Бондаренко. Она поднялась сразу на 46 позиций. Но занимает пока 239-ое место. Что касается других украинок, то Екатерина Козлова осталась на 106-м месте, Катарина Завацкая опустилась на одну позицию и теперь 119-ая, а Леся Цуренко – 146-ой.