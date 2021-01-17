Шансов, что Чемпионат мира по хоккею состоится в Беларуси, становится все меньше. Ключевые спонсоры турнира отказываются от его поддержки, если он таки состоится в Беларуси.

Уже третий бренд заявил, что не будет спонсором ЧМ по хоккею 2021, если Беларусь будет хозяйкой турнира. К Nivea и Škoda добавилась немецкая компания Liqui Moly. Соответствующее заявление сделано на официальной странице компании в инстаграме.

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В Liqui Moly заявили, что решение о том, чтобы стать спонсором Чемпионата мира по хоккею было принято еще в 2017 году. Ведь компания является преданным спонсором спортивных соревнований.

"Но Liqui Moly также привержены принципам справедливости, уважения, свободы, защиты и уважения прав человека. Текущая ситуация в Беларуси, а также политика правительства, обращение с демонстрантами и очевидные нарушения прав человека в Беларуси глубоко противоречат убеждениям и ценностям Liqui Moly. По этой причине Liqui Moly откажется от спонсорства Чемпионата мира, если комитет Международной федерации хоккея сохранит решение о проведении соревнований в Беларуси", – говорится в сообщении Liqui Moly.

Почему и как спонсоры отказываются от поддержки ЧМ по хоккею 2021 в Беларуси