Спонсоры отказываются поддерживать Чемпионат мира по хоккею в Беларуси: на этот раз Liqui Moly
Шансов, что Чемпионат мира по хоккею состоится в Беларуси, становится все меньше. Ключевые спонсоры турнира отказываются от его поддержки, если он таки состоится в Беларуси.
Уже третий бренд заявил, что не будет спонсором ЧМ по хоккею 2021, если Беларусь будет хозяйкой турнира. К Nivea и Škoda добавилась немецкая компания Liqui Moly. Соответствующее заявление сделано на официальной странице компании в инстаграме.
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В Liqui Moly заявили, что решение о том, чтобы стать спонсором Чемпионата мира по хоккею было принято еще в 2017 году. Ведь компания является преданным спонсором спортивных соревнований.
"Но Liqui Moly также привержены принципам справедливости, уважения, свободы, защиты и уважения прав человека. Текущая ситуация в Беларуси, а также политика правительства, обращение с демонстрантами и очевидные нарушения прав человека в Беларуси глубоко противоречат убеждениям и ценностям Liqui Moly. По этой причине Liqui Moly откажется от спонсорства Чемпионата мира, если комитет Международной федерации хоккея сохранит решение о проведении соревнований в Беларуси", – говорится в сообщении Liqui Moly.
Почему и как спонсоры отказываются от поддержки ЧМ по хоккею 2021 в Беларуси
- Чемпионат мира по хоккею в 2021 году запланирован с 21 мая по 6 июня. Турнир предварительно должны принять две страны – Беларусь (матчи в Минске) и Латвия (Рига).
- После президентских выборов в Беларуси в стране начались массовые протесты. Участники митингов обвиняли власти в махинациях во время голосования, по результатам которых Александр Лукашенко победил. Европейские страны не признали результаты выборов. Не признала их и Украина.
- Силовики в Беларуси начали силой подавлять акции протеста. Многие участники протеста были избиты или задержаны. Есть и погибшие.
- После насилия в стране, мировая общественность начала требовать отобрать у Беларуси право принимать Чемпионат мира по хоккею. И провести его в другом городе.
- В Международной федерации хоккея долго пытались этому противостоять. И они пока не приняли окончательного решения переносить ли турнир из Беларуси.
- Болельщики начали давить на спонсоров турнира, чтобы те не поддерживали соревнования в Беларуси. Первыми на это отреагировали в Nivea. Впоследствии их поддержал и автомобильный бренд Škoda, который тоже отказался быть спонсором соревнований, если они состоятся в Беларуси.
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