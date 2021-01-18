У Беларуси забрали чемпионат мира по хоккею
Чемпионат мира по хоккею-2021 не состоится в Минске (Беларусь). Международная федерация хоккея (IIHF) решила отменить чемпионат мира в Беларуси.
ЧМ-2021 не состоится в Беларуси из-за безопасности
IIHF приняли решение забрать чемпионат мира у Беларуси из-за ситуации безопасности в стране. Об этом информирует IIHF.
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Из-за вопросов безопасности, которые вне контроля IIHF, совет IIHF сегодня подтвердил, что решение о переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска, Беларусь, неизбежно. Решение было принято Советом после завершения большой проверки,
– говорится в сообщении.
Куда перенесут чемпионат мира из Беларуси – пока не известно. Также матчи ЧМ-2021 должны пройти в Риге (Латвия). Существует вероятность, что Латвия самостоятельно примет чемпионат мира.
Что происходит в Беларуси?
- В 2020 году состоялись выборы президента Беларуси, после которых страну всколыхнули акции протеста. Белорусы заявили о фальсификациях во время голосования в пользу тогдашнего президента Александра Лукашенко.
- Украина, ЕС, США и другие страны официально не признала результатов выборов. Александр Лукашенко – самопровозглашенный президент.
- Белорусские силовики подавляют акции протеста: людей избивают, задерживают на улицах или дома и отправляют в СИЗО.
- Против Лукашенко и его сторонников ввели ряд санкций. В частности, Международный олимпийский комитет запретил ему посещать Олимпийские игры.
- Известный косметический бренд Nivea и автомобильная компания Škoda заявили, что не будут спонсорами чемпионата мира, если он пройдет в Минске.
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