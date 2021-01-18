Чемпионат мира по хоккею-2021 не состоится в Минске (Беларусь). Международная федерация хоккея (IIHF) решила отменить чемпионат мира в Беларуси.

ЧМ-2021 не состоится в Беларуси из-за безопасности

IIHF приняли решение забрать чемпионат мира у Беларуси из-за ситуации безопасности в стране. Об этом информирует IIHF.

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Из-за вопросов безопасности, которые вне контроля IIHF, совет IIHF сегодня подтвердил, что решение о переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска, Беларусь, неизбежно. Решение было принято Советом после завершения большой проверки,

– говорится в сообщении.

Куда перенесут чемпионат мира из Беларуси – пока не известно. Также матчи ЧМ-2021 должны пройти в Риге (Латвия). Существует вероятность, что Латвия самостоятельно примет чемпионат мира.

К сведению. Чемпионат мира по хоккею в 2021 году должен пройти с 21 мая по 6 июня.

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