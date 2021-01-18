Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) назначил дату рассмотрения апелляционной жалобы УАФ на решение УЕФА относительно зачисления сборной Украины по футболу технического поражения в матче Лиги наций против сборной Швейцарии.

Слушания состоится 16 февраля 2021 года. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

К теме При каких условиях сборная Украины может сыграть матч Лиги наций против Швейцарии

Что известно об отмене матча Швейцария – Украина

Поединок Швейцария – Украина был отменен 17 ноября из-за вспышки коронавируса в лагере украинской команды. "Сине-желтых" отправили на карантин.

Команда Андрея Шевченко была готова сыграть, поскольку имела в составе более 13 футболистов с отрицательным результатом. Хотя этого было достаточно, чтобы сыграть матч, последнее решение оставалось за местной властью.

В итоге в УЕФА приняли решение засчитать сборной Украины техническое поражение за этот матч. Там решили, что Украина не сделала достаточно, чтобы игра состоялась.

Из-за поражения Украина вылетела из элитного дивизиона, а Швейцария – сохранила прописку.