У понеділок, 18 січня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

У Білорусі забрали чемпіонат світу з хокею

Чемпіонат світу з хокею-2021 не відбудеться у Мінську. Міжнародна федерація хокею (IIHF) вирішила скасувати чемпіонат світу у Білорусі, пише 24 канал.

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IIHF прийняли рішення забрати чемпіонат світу у Білорусі через безпекову ситуацію в країні.

Куди перенесуть чемпіонат світу з Білорусі – поки не відомо. Також матчі ЧС-2021 мають пройти у Ризі (Латвія). Існує ймовірність, що Латвія самостійно прийме чемпіонат світу.

Чемпіонат світу з хокею у 2021 році має пройти з 21 травня до 6 червня.

Дата слухання справи по матчу Швейцарія – Україна

Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) призначив дату розгляду апеляційної скарги УАФ на рішення УЄФА стосовно зарахування збірній України з футболу технічної поразки в матчі Ліги націй проти збірної Швейцарії.

Слухання відбудеться 16 лютого 2021 року.

Що відомо про скасування матчу Швейцарія – Україна

Поєдинок Швейцарія – Україна був скасований 17 листопада через спалах коронавірусу в таборі української команди. "Синьо-жовтих" відправили на карантин.

Команда Андрія Шевченка була готова зіграти, оскільки мала у складі понад 13 футболістів з негативним результатом. Хоча цього було достатньо, щоб зіграти матч, останнє рішення залишалося за місцевою владою.

У підсумку в УЄФА прийняли рішення зарахувати збірній України технічну поразку за цей матч. Там вирішили, що Україна не зробила достатньо, аби гра відбулася.

Динамо програло дебютний матч у 2021 році

Київське Динамо провело перший матч у 2021 році. У рамках підготовки до другої половини сезону-2020/2021 кияни в ОАЕ програли польській Легії.

За Динамо вперше з 2019 року зіграв Артем Бєсєдін. Нападник, який був дискваліфікований на рік за провалений допінг-тест, вийшов у стартовому складі Динамо.

Хід матчу

Першим Динамо у 2021 році засмутив Томаш Пекгарт. Досвідчений чеський нападник відзначився після подачі з кутового. Шабанов і Циганков не втримали чеха і той переправив м'яч у ворота ударом головою.

Через три хвилини Легія заробила право на пробиття пенальті. Удар з позначки впевнено реалізував все той же Пекгарт.

Наприкінці матчу Легія могла зробити рахунок розгромним. Від третього м'яча Динамо врятував героїчний сейв Георгія Бущана. У підсумку поразка Динамо з рахунком 2:0.

Костюк піднялася на рекордне місце в рейтингу WTA

Українська тенісистка Марта Костюк зробила неймовірний ривок у рейтингу WTA. Загалом одразу три українки присутні в топ-100 рейтингу.

В оновленому рейтингу WTA Марта Костюк піднялася одразу на 21 місце вверх. І тепер посідає 78-е місце. Це особистий рекорд для 18-літньої тенісистки.

Еліна Світоліна в рейтингу зберегла за собою п'яте місце. Без змін і Даяна Ястремська. Вона на 29-й позиції.

Зазначимо, що найбільший ривок вверх серед українок зробила Катерина Бондаренко. Вона піднялася одразу на 46 позицій. Але посідає поки 239-е місце. Щодо інших українок, то Катерина Козлова залишилася на 106-у місці, Катаріна Завацька опустилася на одну позицію і тепер 119-а, а Леся Цуренко – 146-а.