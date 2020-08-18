В понедельник, 17 августа, произошло немало важных событий в мире спорта. "Шахтер" проиграл в полуфинале Лиги Европы. "Барселона" официально уволила тренера Кике Сетьена. А Элина Свитолина попала в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира. О главных новостях читайте в дайджесте Спорт24.

"Шахтер" потерпел поражение в полуфинале Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" не сумел пробиться в финал Лиги Европы. В полуфинале команда уступила "Интеру" 0:5.

Как это было: "Шахтер" потерпел разгромное поражение от "Интера" в полуфинале Лиги Европы: видео

В первом тайме "Интеру" удалось отличиться лишь однажды усилием Мартинеса. А уже во втором тайме "Шахтер" пропустил еще четыре гола. Дубли оформили Мартинес и Лукаку, еще один гол забил Д'Амброзио.

Поэтому именно "Интер" сыграет в финале Лиги Европы. Соперником итальянского клуба будет испанская "Севилья".

"Барселона" уволила Кике Сетьена после сокрушительного поражения

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу сообщил, что Кике Сетьен отправлен в отставку с поста главного тренера каталонской команды. Увольнение 61-летнего специалиста было после поражения "Барселоны" от "Баварии" 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Руководство "Барселоны" начало поиски нового главного тренера команды и уже определилось с потенциальными кандидатами.

56-летний главный тренер сборной Нидерландов по футболу Роналд Куман в ближайшее время может стать новым наставником "Барселоны". Голландского специалиста заметили в аэропорту Барселоны. Причины приезда Кумана в столицу Каталонии неизвестны.

Провальный сезон "Барселоны"

Каталонский клуб впервые за долгое время остался без титулов в сезоне.

"Барселона" вылетела из Кубка Испании, проиграла "Реалу" борьбу за чемпионство в Ла Лиге.

Также "блауграна" позорно покинула Лигу чемпионов, проиграв "Баварии" 8:2.

"Шахтер" ведет переговоры с НСК "Олимпийский"

"Шахтер" с нового сезона будет проводить домашние матчи в Киеве. Харьков, где до недавнего времени дончане играли домашние поединки, больше не будет основным городом для "Шахтера".

"Горняки" намерены заключить с директором арены долгосрочный контракт для проведения домашних матчей именно на этом стадионе.

Детали переезда "Шахтера"

"Шахтер" договаривался о переезде на стадион с "Динамо". Столичный клуб имеет эксклюзивные права на проведение матчей на НСК до конца сезона 2023/24.

Таким образом, на "Олимпийском" может играть только "Динамо" или сборная Украины. Другие команды должны согласовывать вопрос с "Динамо".

Вместе с тем, "Шахтеру" нужно решить переезд на НСК с Министерством молодежи и спорта. Именно Министерству молодежи и спорта принадлежит НСК "Олимпийский".

Свитолина попала в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира

Издание Forbes составило список самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Первые девять из десяти мест занимают теннисистки. Среди них и украинка Элина Свитолина. Она оказалась на седьмом месте. За год (с 1 июня 2019 года до 1 июня 2020 года) она заработала 6,4 миллиона долларов.

Эта сумма состоит из 5,4 миллиона долларов призовых и 1 миллиона долларов рекламных доходов. Свитолина рекламирует такие торговые марки, как Nike, Wilson, Hublot, Damilano Barolo и EAFit.

Если же брать только призовые за это время, то Свитолина могла бы быть на третьем месте, уступив лишь Эшли Барти (10,1 миллиона долларов) и Симоне Халеп (6,9 миллиона долларов).