Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу сообщил, что Кике Сетьен отправлен в отставку с поста главного тренера каталонской команды.

Об этом сообщает Tiempo de Juego. Увольнение 61-летнего специалиста было после поражения "Барселоны" от "Баварии" 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов.

К слову: "Барселона" нашла нового тренера: названо имя

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Барселоны" начало поиски нового главного тренера команды и уже определилось с потенциальными кандидатами.

56-летний главный тренер сборной Нидерландов по футболу Роналд Куман в ближайшее время может стать новым наставником "Барселоны".

Голландского специалиста заметили в аэропорту Барселоны. Причины приезда Кумана в столицу Каталонии неизвестны.

KOEMAN, CAZADO en el AEROPUERTO de BARCELONA. | vía @DeporteslaSexta



Mañana, la ÚLTIMA HORA con @jpedrerol en #JUGONES. pic.twitter.com/IA63PD4sUn — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 16, 2020

Провальный сезон " Барселоны"

Каталонский клуб впервые за долгое время остался без титулов в сезоне.

"Барселона" вылетела из Кубка Испании, проиграла "Реалу" борьбу за чемпионство в Ла Лиге.

Также "блауграна" позорно покинула Лигу чемпионов, проиграв "Баварии" 8:2.