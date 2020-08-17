"Барселона" уволила Сетьена после сокрушительного поражения 2:8: новый тренер – уже в Каталонии
Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу сообщил, что Кике Сетьен отправлен в отставку с поста главного тренера каталонской команды.
Об этом сообщает Tiempo de Juego. Увольнение 61-летнего специалиста было после поражения "Барселоны" от "Баварии" 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов.
К слову: "Барселона" нашла нового тренера: названо имя
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Барселоны" начало поиски нового главного тренера команды и уже определилось с потенциальными кандидатами.
56-летний главный тренер сборной Нидерландов по футболу Роналд Куман в ближайшее время может стать новым наставником "Барселоны".
Голландского специалиста заметили в аэропорту Барселоны. Причины приезда Кумана в столицу Каталонии неизвестны.
Провальный сезон " Барселоны"
Каталонский клуб впервые за долгое время остался без титулов в сезоне.
"Барселона" вылетела из Кубка Испании, проиграла "Реалу" борьбу за чемпионство в Ла Лиге.
Также "блауграна" позорно покинула Лигу чемпионов, проиграв "Баварии" 8:2.
-
"Барселона" уволила Сетьена после сокрушительного поражения 2:8: новый тренер – уже в Каталониисегодня , 08:44
-
Титушко назначили и сразу уволили с должности вице-президента федерации MMA в Киевской области14 августа , 16:59
-
Ломаченко – Лопес: боксеры договорились провести бой 17 октября13 августа , 14:21