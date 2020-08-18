У понеділок, 17 серпня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. "Шахтар" програв у півфіналі Ліги Європи. "Барселона" офіційно звільнила тренера Кіке Сетьєна. А Еліна Світоліна потрапила у топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменок світу. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.

"Шахтар" зазнав поразки в півфіналі Ліги Європи

Донецький "Шахтар" не зумів пробитися у фінал Ліги Європи. У півфіналі команда поступилася "Інтеру" 0:5.

Як це було: "Шахтар" зазнав розгромної поразки від "Інтера" у півфіналі Ліги Європи: відео

У першому таймі "Інтеру" вдалося відзначитися лише один раз зусиллям Мартінеса. А вже у другому таймі "Шахтар" пропустив ще чотири голи. Дублі оформили Мартінес та Лукаку, ще один гол забив Д'Амброзіо.

Тож саме "Інтер" зіграє у фіналі Ліги Європи. Суперником італійського клубу буде іспанська "Севілья".

"Барселона" звільнила Кіке Сетьєна після нищівної поразки

Президент "Барселони" Жозеп Бартомеу повідомив, що Кіке Сетьєн відправлений у відставку з поста головного тренера каталонської команди. Звільнення 61-річного фахівця було після поразки "Барселони" від "Баварії" 2:8 у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Керівництво "Барселони" почало пошуки нового головного тренера команди і вже визначилося з потенційними кандидатами.

56-річний головний тренер збірної Нідерландів з футболу Роналд Куман найближчим часом може стати новим наставником "Барселони". Голландського фахівця помітили в аеропорту Барселони. Причини приїзду Кумана в столицю Каталонії невідомі.

Провальний сезон "Барселони"

Каталонський клуб вперше за тривалий час залишився без титулів у сезоні.

"Барселона" вилетіла з Кубка Іспанії, програла "Реалу" боротьбу за чемпіонство в Ла Лізі.

Також "блауграна" ганебно покинула Лігу чемпіонів, програвши "Баварії" 8:2.

"Шахтар" веде перемовини з НСК "Олімпійський"

"Шахтар" з нового сезону проводитиме домашні матчі у Києві. Харків, де донедавна донеччани грали домашні поєдинки, більше не буде основним містом для "Шахтаря".

"Гірники" мають намір укласти з директором арени довгостроковий контракт для проведення домашніх матчів саме на цьому стадіоні.

Деталі переїзду "Шахтаря"

"Шахтар" домовлявся про переїзд на стадіон з "Динамо". Столичний клуб має ексклюзивні права на проведення матчів на НСК до кінця сезону 2023/24.

Таким чином, на "Олімпійському" може грати тільки "Динамо" або збірна України. Інші команди повинні узгоджувати питання з "Динамо".

Разом з тим, "Шахтарю" потрібно владнати переїзд на НСК з Міністерством молоді та спорту. Саме Міністерству молоді та спорту належить НСК "Олімпійський".

Світоліна потрапила у топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменок світу

Видання Forbes склало список найбільш високооплачуваних спортсменок світу. Перші дев'ять з десяти місць посідають тенісистки. Серед них і українка Еліна Світоліна. Вона опинилася на сьомому місці. За рік (з 1 червня 2019 року до 1 червня 2020 року) вона заробила 6,4 мільйона доларів.

Ця сума складається з 5,4 мільйона доларів призових та 1 мільйона доларів рекламних доходів. Світоліна рекламує такі торгові марки, як Nike, Wilson, Hublot, Damilano Barolo та EAFit.

Якщо ж брати лише призові за цей період часу, то Світоліна могла б бути на третьому місці, поступившись лише Ешлі Барті (10,1 мільйона доларів) та Сімоні Халеп (6,9 мільйона доларів).