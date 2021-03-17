Мартовские матчи сборной Украины по футболу перенесли в Киев, а звездный немецкий биатлонист Арнд Пайффер объявил о завершении карьеры. Обзор главных новостей спорта за 16 марта в дайджесте Спорт 24.

Перенос матчей сборной Украины

Сборная Украины по футболу в марте проведет два домашних матча отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре. Украина примет сборные Финляндии и Казахстана.

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Планировалось, что оба матча пройдут во Львове, но их официально перенесли в Киев. Причиной для переноса матчей сборной Украины назвали неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию во Львове.

"Эпидемиологическая ситуация сейчас на Западной Украине, включая Львовскую область, достаточно угрожающая, и мы не исключаем отнесения ее к красной зоне. Это могло бы затруднить прибытие команд-соперниц.

В частности Финляндия выразила обеспокоенность тем, что им нужно лететь в красную зону. Поэтому было принято решение, пока Киев находится в достаточной безопасной зоне, сыграть оба матча в Киеве", – рассказал генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий.

По словам Записоцкого, матчи сборной Украины в Киеве состоятся в присутствии зрителей. Ожидается до 30% заполненности трибун болельщиками.

Сборная Украины в марте сыграет 3 матча в отборе на ЧМ-2022 года. 24 марта на выезде "сине-желтые" сыграют против Франции. А после этого дважды дома – 28 марта против Финляндии, а 31 марта – против Казахстана. Домашние матчи пройдут на НСК "Олимпийский".

Пайффер уходит с биатлона

Лидер сборной Германии по биатлону Пайффер объявил о завершении карьеры. 33-летний уходит из биатлона после 13 лет выступлений за сборную Германии.

Сезон 2020/2021 станет последним для него в биатлоне. Пайффер заявил, что сейчас идеальное время, чтобы уйти из биатлона.

Сегодня хочу объявить о своем уходе из биатлона. Это непростое решение для меня, но сейчас идеальный момент, чтобы остановиться. Нынешней зимой я еще радовался хорошим гонкам и успехам, и было приятно чувствовать себя конкурентоспособным,

– написал Арнд в фейсбуке.

Пайффер добавил, что для него было честью выступать за сборную Германии. Биатлонист поблагодарил за поддержку.

"Последние 13 лет для меня было честью быть членом сборной Германии, и переживать много невероятных моментов – от сладких успехов до горьких поражений. Спасибо всем, кто поддерживал команду и меня", – написал Пайффер.

Достижения Пайффера

Немецкий биатлонист является 5-кратным чемпионом мира по биатлону. Еще Пайффер 12 раз поднимался на подиум за 6 серебряными наградами и столькими же бронзовыми.

Арнд – олимпийский чемпион 2018 года в спринте. Также он серебряный и бронзовый призер в эстафетах на Олимпиадах 2014 и 2018 годов соответственно.

На этапах Кубка мира Пайффер суммарно получил 11 личных побед. Всего в активе Пайффера 52 комплекта наград, которые он получил на этапах Кубка мира.

Переименование "Арены Львов" в честь Бандеры

Депутаты Львовского областного совета выступили с инициативой, чтобы "Арена Львов" носила имя Степана Бандеры. Соответствующее обращение уже направлено в Кабинет Министров Украины.

Депутаты проголосовали за соответствующее обращение к правительству на своем заседании. За это решение проголосовали 68 депутатов Львовского областного совета.

Именно Кабинет Министров Украины должен принять решение, переименовывать ли "Арену Львов" в честь Степана Бандеры. Ведь это сооружение находится в подчинении Министерства молодежи и спорта Украины.

Стоит добавить, что львовский стадион мог получить название в честь Степана Бандеры еще во время строительства в 2011 году. Однако тогдашняя власть не пошла на такой шаг, и стадион назвали просто "Арена Львов".

Результаты Лиги чемпионов

Вечером 16 марта состоялись очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021. За путевки в четвертьфинал боролись Боруссия Менхенгладбах с Манчестер Сити и Реал с Аталантой.

Манчестер Сити после победы в первом матче со счетом 2:0 не имел проблем и во второй игре. Уже к середине первого тайма "горожане" побеждали 2:0.

По голу на свой счет записали Кевин Де Брюйне и Илкай Гюндоган. В итоге Манчестер Сити победил 2:0 и шагает в четвертьфинал.

В параллельном противостоянии интрига была куда больше. Итальянская Аталанта пыталась отыграться после домашнего поражения (1:0).

Как итальянцы ни старались, однако именно Реал открыл счет в игре. Это произошло не без помощи футболистов из Бергамо. В частности, вратарь Марко Спортьелло неудачно вынес мяч, что завершилось перехватом и голом Карима Бензема в пустые ворота.

После перерыва задача Аталанты еще больше усложнилась, ведь Серхио Рамос реализовал пенальти. Под занавес игры команды обменялись забитыми голами. Реал одержал победу со счетом 3:1 и прошел в следующий раунд.