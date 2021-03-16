Депутаты Львовского областного совета выступили с инициативой, чтобы "Арена Львов" носила имя Степана Бандеры. Соответствующее обращение уже направлено в Кабинет Министров Украины.

Депутаты проголосовали за соответствующее обращение к правительству на своем заседании. За это решение проголосовали 68 депутатов Львовского областного совета.

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Именно Кабинет Министров Украины должен принять решение, переименовывать ли "Арену Львов" в честь Степана Бандеры. Ведь это сооружение находится в подчинении Министерства молодежи и спорта Украины.

Стоит добавить, что львовский стадион мог получить название в честь Степана Бандеры еще во время строительства в 2011 году. Однако тогдашняя власть не пошла на такой шаг, и стадион назвали просто "Арена Львов".

В марте сборная Украины по футболу должна провести два матча на "Арене Львов". 28 марта встретится с Финляндией, а 31 марта – с Казахстаном. Оба матча – в отборе на чемпионат мира 2022 года.