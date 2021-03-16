Лидер сборной Германии по биатлону Пайффер объявил о завершении карьеры. 33-летний спортсмен объявил, что уходит из биатлона после 13 лет выступлений за сборную Германии.

В своем фейсбуке Пайффер написал, что сезон 2020/2021 станет последним для него в биатлоне.

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Было приятно чувствовать себя конкурентоспособным

Пайффер заявил, что сейчас идеальное время, чтобы уйти из биатлона.

Сегодня хочу объявить о своем уходе из биатлона. Это непростое решение для меня, но сейчас идеальный момент, чтобы остановиться. Нынешней зимой я еще радовался хорошим гонкам и успехам, и было приятно чувствовать себя конкурентоспособным,

– написал Арнд.

Пайффер добавил, что для него было честью выступать за сборную Германии. Биатлонист поблагодарил за поддержку.

"Последние 13 лет для меня было честью быть членом сборной Германии, и переживать много невероятных моментов – от сладких успехов до горьких поражений. Спасибо всем, кто поддерживал команду и меня", – написал Пайффер.

Достижения Пайффера