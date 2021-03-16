Последние несколько дней в СМИ активно обсуждают перенос матчей сборной Украины. Главная причина о которой говорят – это готовность или не готовность поля "Арены Львов". Руководство арены уже опровергло информацию о переносе матчей. Но скорее всего их все-таки перенесут.

Однако проблема отнюдь не в готовности газона. Трех недель для подготовки вполне достаточно, чтобы поле было готово к проведению двух матчей. К тому же сам газон частично с искусственным покрытием, что позволяет ему быстрее восстанавливаться. Главное для Ассоциации футбола во время принятия решений – это допустят ли на трибуны болельщиков. И именно этот вопрос сейчас решается.

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Сейчас ситуация складывается так, что матчи перенесут в другой город. 15 марта городская комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о переносе спортивных мероприятий в закрытых помещениях. А уже 16 марта Львовщина стала лидером по количеству заболевших на COVID-19. Сейчас областная комиссия ТЭБ и ЧС обсуждает решение с понедельника, 22 марта, ввести ограничения на всей территории области. В таком случае сыграть на арене 28 и 31 марта со зрителями будет нереально.

О переносе матчей свидетельствует и тот факт, что заседание организационного комитета по подготовке и проведению во Львове отборочных матчей к чемпионату мира по футболу 2022 года между мужскими национальными сборными командами Украины, Финляндии и Казахстана, которое должно состояться 16 марта в стенах ЛОГА, отменили.

При чем тут деньги? Одним из условий проведения матча была хорошая эпидемиологическая ситуация. Также после локдауна разрешили заполнить трибуны на треть. Ассоциация просила, чтобы разрешили поднять этот предел до 50%. Треть мест на "Арене Львов" – это 11522 зрителя. Если взять даже минимальную стоимость билетов на матчи сборной в 150 гривен, то ассоциация заработала бы 1 миллион 728 тысяч гривен с одной игры. Но мы понимаем, что эта сумма точно была бы больше (и не в один раз), потому что стоимость билетов на центральных трибунах значительно больше. Также надо учесть наличие SKY BOXES, где суммы в разы больше. По нашей информации, запрос на их аренду во время матчей значительно превышал их количество.

Ассоциация тратит на аренду стадиона, по нашей информации, 1 – 1,2 миллиона гривен. Весь доход от матчей идет ассоциации. Именно поэтому так сильно хотели провести матч со зрителями, и ситуация еще две недели назад давала надежду даже на увеличение количества болельщиков.

Если так важно большое количество зрителей, то почему сразу не играть на "Олимпийском" в Киеве, где такая же ситуация с коронавирусом, что и во Львове. Но есть большой риск, что матчи с Финляндией и Казахстаном не соберут в столице даже десяти тысяч зрителей. А во Львове даже на не топовых соперников приходят зрители, потому что это сборная.

Есть сейчас проблемы с коронавирусом и в Харькове (пятая область по скорости распространения). Там даже можно разместить больше болельщиков. Однако именно здесь есть проблема с газоном, что не устраивает тренерский штаб сборной.

Сейчас самый вероятный вариант проведения матчей – Киев. В столице уже тоже начали говорить об ограничениях. Ассоциация ничего и здесь не заработает, но потратит меньше на логистику и тренерскому штабу так будет проще.

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Кроме болельщиков, больше всего здесь пострадал стадион. Два матча сборной и сопутствующие меры, которые планировала делегация из Казахстана, позволили бы предприятию хорошо заработать. По нашей информации, эта сумма составила бы минимум 1,5 миллиона гривен прибыли. Сумма, которая во время долгов и кризиса, очень нужна арене.

P.S. Материал не претендует на истину последней инстанции. Но именно о такой тенденции развития событий говорят нам люди, которые имеют отношение к процессам, связанным с организацией матчей сборной.