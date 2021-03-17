Березневі матчі збірної України з футболу перенесли у Київ, а зірковий німецький біатлоніст Арнд Пайффер оголосив про завершення кар'єри. Огляд головних новин спорту за 16 березня у дайджесті Спорт 24.

Перенесення матчів збірної України

Збірна України з футболу у березні проведе два домашні матчі відбору на чемпіонат світу-2022 у Катарі. Україна прийме збірні Фінляндії та Казахстану.

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Планувалося, що обидва матчі відбудуться у Львові, але їх офіційно перенесли до Києва. Причиною для перенесення матчів збірної України назвали несприятливу епідеміологічну ситуацію у Львові.

"Епідеміологічна ситуація зараз на Західній Україні, включаючи Львівську область, достатньо загрозлива, і ми не виключаємо віднесення її до червоної зони. Це могло б утруднити прибуття команд-суперниць.

Зокрема Фінляндія висловлювала занепокоєння щодо того, що їм потрібно летіти в червону зону. Тому було прийнято рішення, поки Київ перебуває в достатнього безпечній зоні, відіграти обидва матчі в Києві", – розповів генеральний секретар Української асоціації футболу Юрій Запісоцький.

За словами Запісоцького, матчі збірної України у Києві відбудуться за присутності глядачів. Очікується до 30% заповненість трибун вболівальниками.

Збірна України у березні зіграє 3 матчі у відборі на ЧС-2022 року. 24 березня на виїзді "синьо-жовті" зіграють проти Франції. А після цього двічі вдома – 28 березня проти Фінляндії, а 31 березня – проти Казахстану. Домашні матчі відбудуться на НСК "Олімпійський".

Пайффер йде з біатлону

Лідер збірної Німеччини з біатлону Арнд Пайффер оголосив про завершення кар'єри. 33-річний йде з біатлону після 13 років виступів за збірну Німеччини.

Сезон-2020/2021 стане останнім для нього в біатлоні. Пайффер заявив, що зараз ідеальний час, щоб піти з біатлону.

Сьогодні хочу оголосити про свій відхід з біатлону. Це непросте рішення для мене, але зараз ідеальний момент, щоб зупинитися. Нинішньої зими я ще радів хорошим гонкам і успіхам, і було приємно відчувати себе конкурентоспроможним,

– написав Арнд у фейсбуці.

Пайффер додав, що для нього було честю виступати за збірну Німеччини. Біатлоніст подякував за підтримку.

"Останні 13 років для мене було честю бути членом збірної Німеччини, і переживати багато неймовірних моментів – від солодких успіхів до гірких поразок. Дякую всім, хто підтримував команду і мене", – написав Пайффер.

Досягнення Пайффера

Німецький біатлоніст є 5-кратним чемпіоном світу з біатлону. Ще Пайффер 12 разів підіймався на подіум за 6 срібними нагородами і стількома ж бронзовими.

Арнд – олімпійський чемпіон 2018 року у спринті. Також він срібний та бронзовий призер в естафетах на Олімпіадах 2014 та 2018 років відповідно.

На етапах Кубку світу Пайффер сумарно здобув 11 особистих перемог. Загалом в активі Пайффера 52 комплекти нагород, які він здобув на етапах Кубка світу.

Перейменування "Арени Львів" на честь Бандери

Депутати Львівської обласної ради виступили з ініціативою, щоб "Арена Львів" мала ім'я Степана Бандери. Відповідне звернення вже направлено до Кабінету Міністрів України.

Депутати проголосували за відповідне звернення до уряду на своєму засіданні. За це рішення проголосували 68 депутатів Львівської обласної ради.

Саме Кабінет Міністрів України має прийняти рішення, чи перейменовувати "Арену Львів" на честь Степана Бандери. Адже ця споруда перебуває у підпорядкуванні Міністерства молоді та спорту України.

Варто додати, що львівський стадіон міг отримати назву на честь Степана Бандери ще під час будівництва у 2011 році. Однак тодішня влада не пішла на такий крок, і стадіон назвали просто "Арена Львів".

Результати Ліги чемпіонів

Ввечері 16 березня відбулися чергові матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. За путівки до чвертьфіналу боролися Боруссія Менхенгладбах з Манчестер Сіті та Реал з Аталантою.

Манчестер Сіті після перемоги в першому матчі з рахунком 2:0 не мав проблем і в другій грі. Уже до середини першого тайму "містяни" перемагали 2:0.

По голу на свій рахунок записали Кевін Де Брюйне та Ілкай Гюндоган. У підсумку Манчестер Сіті переміг 2:0 та крокує у чвертьфінал.

У паралельному протистоянні інтрига була куди більшою. Італійська Аталанта намагалася відігратися після домашньої поразки (1:0).

Як італійці не старалися, однак саме Реал відкрив рахунок у грі. Це сталося не без допомоги футболістів з Бергамо. Зокрема, воротар Марко Спортьєлло невдало виніс м'яч, що завершилося перехопленням та голом Каріма Бензема у порожні ворота.

Після перерви завдання Аталанти ще більше ускладнилося, адже Серхіо Рамос реалізував пенальті. Під завісу гри команди обмінялися забитими голам. Реал здобув перемогу з рахунком 3:1 та пройшов до наступного раунду.