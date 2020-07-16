Сборная Украины по футболу представила новую форму. Баскетбольный клуб "Днепр" получил соперника в квалификации Лиги чемпионов ФИБА. "Шахтер" без проблем победил "Колос". Такими были главные новости спорта в Украине и мире в среду, 15 июля.

Новая форма сборной Украины

Сборная Украины по футболу представила новую форму. Она в ней будет выступать в следующем сезоне – матчах Лиги наций и товарищеских встречах. Выступит ли она в ней на Евро-2020 – пока неизвестно.

Были представлены два комплекта форм – желтая (основная) и синяя (гостевая). Напомним, таких же цветов была и предыдущая форма от того же производителя – компании Joma. Но тогда был еще и третий вариант – белый.

Видео представления новой формы сборной Украины

БК "Днепр" получил соперника в квалификации Лиги чемпионов ФИБА

Единственный представитель в баскетбольной Лиге чемпионов от Украины "Днепр" получил соперника в квалификации турнира. Им стал нидерландский клуб "Донар Гронинген". Матчи состоятся 15 и 18 сентября. Первый – в Украине.

Если "Днепр" победит, то он 22 и 25 сентября сыграет с победителем пары "Керавнос" (Кипр) – "Ираклис" (Греция). Только в этот раз второй матч будет на поле украинской команды.

И только после прохождения второго квалификационного раунда "Днепр" сможет попасть в групповой этап Лиги чемпионов ФИБА. Там будет восемь клубов. Семь из которых известны. Среди них и российская команда.



Результаты жеребьевки Лиги чемпионов ФИБА / Иллюстрация championsleague.basketball

Календарь матчей Чемпионата мира по футболу 2022

ФИФА опубликовала календарь матчей Чемпионата мира по футболу 2022 года, который состоится в Катаре. Открытие турнира запланировано на 21 ноября. Финал состоится 18 декабря.

Всего будет 64 матча. Во время группового этапа будет по четыре матча в день. Они будут проходить в 13:00, 16:00, 19:00 и 22:00 по местному времени. В Украине в этот период с Катаром будет -1 час разницы.



Календарь матчей ЧМ-2022 в Катаре / Иллюстрация ФИФА

Правило пяти замен оставили на следующий сезон

Совет директоров IFAB решил оставить на следующий сезон правило пяти замен. Сделали это из-за достаточно короткой паузы между этими сезонами, когда команды не будут иметь достаточно времени на отдых.

В силе будет и правило, что для замен во время таймов будет только три возможности.

"Шахтер" победил "Колос"

Донецкий "Шахтер" в матче 31-го тура УПЛ без проблем разобрался с "Колосом" из Ковалевки. При этом сделали это "горняки" резервным составом – на поле вышли сразу семь игроков, которым еще не исполнился 21 год. А капитанскую повязку получил 18-летний Анатолий Трубин (хотя на поле был и Тайсон).

За "Шахтер" забили Сиприано в начале второго тайма и Жуниор Мораес (он вышел на замену) на последней минуте компенсированного времени. Для нападающего этот гол стал 20-м в этом сезоне УПЛ.

Видеообзор матча "Шахтер" – "Колос"