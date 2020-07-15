Сборная Украины по футболу перед стартом в Лиге наций получит новые комплекты формы. В сеть попали фотографии, вероятно, двух новых комплектов форм национальной команды.

По информации телеграмм-канала "ТАЙНЫ ФУТБОЛА", в этой форме сборная Украины должна была выступить на Евро-2020. Официально чемпионат Европы перенесен на 2021 год.

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Форма разработана испанской компанией Joma. Официальное представление формы запланировано на ближайшие дни.

Вероятные новые комплекты формы сборной Украины / Фото t.me/s/tayni_footballa

Сотрудничество с Joma

Украинская ассоциация футбола (УАФ) и Joma заключили контракт в феврале 2017 года. Сборная Украины должна играть в финальной части Евро-2020 в форме от Joma.

До переноса Евро-2020 УАФ сообщала о разработке нового дизайна формы, в которой "сине-желтые" выходили бы на матчи турнира.

Также сообщалось, что УАФ может сменить технического спонсора сборной Украины.

Первый матч в новой форме сборная Украины сможет сыграть 3-го сентября. Во Львове подопечные Андрея Шевченко примут Швейцарию в рамках первого тура Лиги наций.