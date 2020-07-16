Збірна України з футболу представила нову форму. Баскетбольний клуб "Дніпро" отримав суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА. "Шахтар" без проблем переміг "Колос". Такими були головні новини спорту в Україні та світі в середу, 15 липня

Нова форма збірної України

Збірна України з футболу представила нову форму. Вона в ній буде виступати наступного сезону – матчі Ліги націй та товариські зустрічі. ЧИ виступить вона в ній на Євро-2020 – поки невідомо.

Було представлено два комплекти форм – жовта (основна) та синя (гостьова). Нагадаємо, таких де кольорів була і попередня форма від того ж виробника – компанії Joma. Але тоді був ще і третій варіант – білий.

Відео представлення нової форми збірної України

БК "Дніпро" отримав суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА

Єдиний представник у баскетбольній Лізі чемпіонів від України "Дніпро" отримав суперника у кваліфікації турніру. Ним став нідерландський клуб "Донар Гронінген". Матчі відбудуться 15 та 18 вересня. Перший – в Україні.

Якщо "Дніпро" переможе, то він 22 та 25 вересня зіграє з переможцем пари "Керавнос" (Кіпр) – "Іракліс" (Греція). Тільки цього разу другий матч буде на полі української команди.

І лише після проходження другого кваліфікаційного раунду "Дніпро" зможе потрапити у груповий етап Ліги чемпіонів ФІБА. Там буде вісім клубів. Сім з яких відомі. Серед них і російська команда.



Результати жеребкування Ліги чемпіонів ФІБА / ілюстрація championsleague.basketball

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2022

ФІФА опублікувала календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2022 року, який відбудеться в Катарі. Відкриття турніру заплановано на 21 листопада. Фінал відбудеться 18 грудня.

Загалом буде 64 матчі. Під час групового етапу буде по чотири матчі в день. Вони відбуватимуться о 13:00, 16:00, 19:00 та 22:00 за місцевим часом. В Україні в цей період з Катаром буде -1 година різниці.



Календар матчів ЧС-2022 в Катарі / ілюстрація ФІФА

Правило п'яти замін залишили на наступний сезон

Рада директорів IFAB вирішила залишити на наступний сезон правило п'яти замін. Зробили це через доволі коротку паузу між цими сезонами, коли команди не будуть мати достатньо часу на відпочинок.

В силі буде і правило, що для замін під час таймів буде лише три можливості.

"Шахтар" переміг "Колос"

Донецький "Шахтар" у матчі 31-го туру УПЛ без проблем розібрався з "Колосом" з Ковалівки. При цьому зробили це "гірники" резервним складом – на поле вийшли одразу семеро гравців, яким ще не виповнилося 21 року. А капітанську пов'язку отримав 18-літній Анатолій Трубін (хоча на полі був і Тайсон).

За "Шахтар" забили Сіпріану на початку другого тайму та Жуніор Мораес (він вийшов на заміну) на останній хвилині компенсованого часу. Для нападника цей гол став 20-м в цьому сезоні УПЛ.

Відеоогляд матчу "Шахтар" – "Колос"