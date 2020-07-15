Донецкий "Шахтер" в матче против ковалевского "Колоса" в среду, 15 июля, одержал уверенную победу. На этот матч "горняки" вышли резервным составом.

Шахтер – Колос 2:0

Голы: Сиприано, 48, Жуниор Мораес, 90 + 4

Этот матч не имел ни одного турнирного значения: "Шахтер" уже получил чемпионский титул, "Колос" не поднимется выше шестого места.

На этот матч "Шахтер" выпустил резервный состав – семи игрокам было менее 21 года. За "горняков" в официальном матче дебютировал Владислав Вакула.

Капитанскую повязку в "Шахтере" получил 18-летний Анатолий Трубин. Он стал самым молодым капитаном в истории клуба. При этом на поле в то время находился и Тайсон, который до этого был капитаном.

"Шахтер" со старта поединка захватил инициативу. И уже к седьмой минуте встречи Сикан как минимум дважды мог забивать. Но удары нападающий наносил с острого угла, и отличиться ему не удалось.

Значительно лучший момент был у Маркоса Антонио. Тайсон отдал разрезной пас на партнера, и бразилец уже был перед голкипером один на один, но Кучеренко справился с его ударом.

Лишь с середины первого тайма "Колос" начал создавать моменты у чужих ворот. Особенно активными были Морозко и Бондаренко.

Хорошую возможность на 36-й минуте открыть счет упустил Костышин. Он пробивал головой после навеса с фланга. Вряд ли Трубин успел бы среагировать на этот удар. Но Сиприано в падении ногой сумел выбить мяч, который летел в ворота.

И Именно Майкон стал автором первого забитого гола в этом матче. В начале второго тайма крайний защитник подключился к атаке, получил пас от Маркоса Антонио в штрафную и в борьбе с соперником в касание сумел пробить низом.

Видео гола Сиприано

"Колос" не очень растерялся после пропущенного гола. И едва ли не сразу создал несколько возможностей, чтобы сравнять счет. Во время одной из атак особенно опасно пробивал Морозко. Игроку удался пушечный выстрел из-за пределов штрафной, поэтому Трубин просто кулаками отбил мяч перед собой.

Впоследствии очередную возможность у противоположных ворот упустит Сикан. Он будет пытаться обыграть вратаря в штрафной площадке, но к тому времени соперники просто заблокируют его и не дадут пробить.

На 60-й минуте главный тренер "Шахтера" решил освежить состав, выпустив сразу четырех новых игроков. На поле вышли Марлос, Жуниор Мораес, Алан Патрик и Соломон. На игру это сначала мало повлияло – "горняки" продолжали контролировать мяч, но без особой остроты впереди.

Позже на поле появился еще один игрок основы – Николай Матвиенко заменил Вакулу, который получил травму. При этом когда игрок "Шахтера" лежал на поле, корчась от боли, игроки "Колоса" пытались организовать быструю атаку. И только Богданов пытался помочь сопернику.

А уже когда шла последняя компенсированная минута к основному времени, "Шахтер" удвоил свое преимущество. Забитым голом отметился Жуниор Мораес. Для него этот гол стал 20-м в чемпионате.