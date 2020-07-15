После пандемии коронавируса в ФИФА решили несколько изменить футбольные правила. И разрешили во время матча проводить замены до пяти игроков, а не трех, как было до этого. Такое же правило будет действовать и в следующем сезоне.

Соответствующее решение принял совет директоров IFAB, проанализировав современную ситуацию в футболе, сообщается на официальном сайте ФИФА.

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Основной причиной, почему правило о пяти заменах оставили в силе и на следующий сезон, стала забота о здоровье игроков. Все из-за сжатых сроков, которые будут у команд после окончания этого сезона и до начала второго. А также из-за того, что и следующий сезон будет довольно коротким, ведь начнется он позже, чем обычно, а закончить его надо будет вовремя из-за проведения крупных международных соревнований. В первую очередь – Евро-2020.

Оно будет действовать до 31 июля 2021 года. Также и во время международных соревнований, которые пройдут в июле – августе 2021 года.

Оставили в силе и правило, что тренеры будут иметь только три возможности во время матча провести свои замены (так называемые три окна для замен). Однако замена в перерыве матча не будет учтена как использованная возможность.

Однако в ФИФА отмечают, что это решение имеет рекомендательный характер. И окончательно его должны принять организаторы соревнований.