ФИФА опубликовала официальный календарь матчей Чемпионата мира по футболу 2022 года, который состоится в Катаре. Всего будет 64 матча.

Матч-открытие Чемпионата мира – 2022 состоится 21 ноября на стадионе "Аль-Байт" в городе Аль-Хор, сообщается на сайте ФИФА. Начало матча в 13:00 по местному времени. По киевскому времени в этот период это будет 12:00.

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Всего запланировано проведение 64 матчей, 48 из которых – на групповом этапе. Эти матчи будут проходить по четыре в день – о 13:00, 16:00, 19:00 и 22: 00 по местному времени. Это сделано для того, чтобы групповой этап длился всего 12 дней.

Матчи 1/8 финала и четвертьфиналы будут начинаться в 18:00 и 22:00. На 22:00 запланированы и оба полуфинала, а также матч за третье место. Финал состоится 8 декабря и начнется в 18:00. Его примет стадион "Лусаил".



Календарь матчей ЧМ-2022 / иллюстрация ФИФА

В ФИФА отметили, что матчи они будут стараться поставить так, чтобы их было удобно смотреть болельщикам команд по всему миру.

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Отбор на Чемпионат мира по футболу 2022 пока не состоялся. Жеребьевка запланирована на 29 ноября 2020 года. Сам отбор начнется в марте 2021 года, а закончится в марте 2022 года матчами плей-офф. Европа на ЧМ-2022 будет представлена 13 сборными.

Все 55 европейских сборных будут разделены на 10 групп (5 групп по 6 команд и 5 групп по 5 команд). Победители групп получат путевки на ЧМ-2022 напрамую. Команды, занявшие вторые места в группах, и две лучшие сборные среди победителей групп Лиги наций-2020/2021 сыграют в марте 2022 года в плей-офф, который будет состоять из двух этапов. 12 участников сначала в стыковых полуфинальных матчах определят шестерых, а затем в финальных – трех сильнейших. Они и получат еще три путевки в Катар.