В понедельник, 15 февраля, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных – читайте в дайджесте Спорт24.

Футбольные звезды Украины: победители

В понедельник, 15 февраля, состоялась церемония вручения наград ежегодной премии "Футбольные звезды Украины-2020", которую организует Украинская ассоциация футбола (УАФ) совместно со Всеукраинской ассоциацией футболистов.

К теме Виктор Цыганков и Виктор Скрипник – лучшие футболист и тренер Украины-2020

Лучший футболист Украины – Виктор Цыганков (Динамо Киев)

Лучшая футболистка Украины – Дарья Апанащенко

Лучший молодой игрок (1999 г. р.. и моложе) – Илья Забарный (Динамо Киев)

Лучший футболист-легионер, играющий за рубежом – Руслан Малиновский (Аталанта, Италия)

Лучший футболист-легионер, играющий в Украине – Тайсон (Бразилия, Шахтер Донецк)

Лучший тренер Украины (мужские команды) – Виктор Скрипник (Заря Луганск)

Лучший тренер Украины (женские команды) – Роман Заев (Восток, старая Маячка)

Лучший тренер Украины, работающий за рубежом – Сергей Ребров (Ференцварош, Венгрия)

Лучший игрок по футзалу (мужчины) – Петр Шотурма (Продексим Херсон)

Лучший игрок по футзалу (женщины) – Ксения Гриценко (Эль-Кувейт, Кувейт)

Лучший игрок по пляжному футболу (мужчины) – Максим Войток (ВИТ)

Лучший игрок по пляжному футболу (женщины) – Мария Тихонова (Мрия-2006 Одесская область)

Автор лучшего гола – Геннадий Пасич (Верес Ровно).

Символическая сборная Украины (11 игроков – мужчины) – Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Додо, Степаненко, Шапаренко, Буяльский, Тайсон, Цыганков, Шахаб.

Символическая сборная Украины (11 игроков – женщины) – Самсон, Филенко, Воронина, Басанская, Подольская, Апанащенко, Левицкая, Христюк, Йог-Етауф, Кравчук, Бойченко.

Боруссия Дортмунд официально получила нового тренера

Боруссия Дортмунд определилась с тренером на следующий сезон. Летом 2021 года "шмелей" возглавит немецкий тренер Марко Розе.

Действующий клуб Марко Розе Боруссия Менхенгладбах объявила, что тренер покинет команду по окончании сезона-2020/2021. Контракт Роге с "жеребцами" рассчитан до 30 июня 2022 года.

Боруссия Дортмунд и Боруссия Менхенгладбах – "соседи" в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2020/2021.

Обе команды набрали по 33 очка и делят 6-7 место. Клубы проигрывают лидеру чемпионата Баварии уже 15 очков.

Команды рискуют не попасть в зону еврокубков.

Свитолина не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису. В четвертом круге 26-летняя украинка проиграла Джессике Пегули из США– 4:6, 6:3, 3:6.

За чуть менее 2 часов матча Свитолина оформила четыре эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала три брейкпоинта из шести. В свою очередь, Пегула сделала четыре подачи на вылет, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре брейкпоинта из 14.

Выход в 1/8 финала турнира "Большого шлема" принес украинке 245 920 долларов призовых "грязными". В 2018-м и 2019 годах Элина Свитолина пробилась на Открытом чемпионате Австралии в четвертьфинал, а в 2020-м уступила испанке Гарбине Мугурусе в поединке третьего круга.

Темнокожий футболист Ворсклы хочет играть в сборной Украины

Ганский защитник Наджееб Якубу, который выступает за полтавскую Ворсклу, заявил, что имеет желание в будущем выступать за сборную Украины.

По словам футболиста, если у него будет такая возможность, он хотел бы получить украинское гражданство и выступать за сборную Украины.

"Да, первый темнокожий игрок. Я хочу. Конечно, если есть такая возможность – я согласен. Мне нравится здесь. Украина – мой второй дом. Гана – мой дом, где я вырос. Но... Не важно какого мы цвета. Это о сердце", – рассказал Наджееб Якубу.