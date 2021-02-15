Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису. В четвертом круге 26-летняя украинка проиграла Джессике Пегули из США.

Элина Свитолина – Джессика Пегула 1:2 (4:6, 6:3, 3:6)

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За чуть менее 2 часов матча Свитолина оформила четыре эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала три брейкпоинта из шести. В свою очередь, Пегула сделала четыре подачи на вылет, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре брейкпоинта из 14.

Это была вторая встреча теннисисток, теперь счет равный. Пегула впервые обыграла теннисистку из топ-10. Интересно, что Джессика является дочерью миллиардера Терренса Пегула, который занимается добычей нефти и газа.

Выход в 1/8 финала турнира "Большого шлема" принес украинке 245 920 долларов призовых "грязными". В 2018-м и 2019 годах Элина Свитолина пробилась на Открытом чемпионате Австралии в четвертьфинал, а в 2020-м уступила испанке Гарбине Мугурусе в поединке третьего круга.

В следующем раунде Пегула сыграет против Дженнифер Брэди из США (№24 WTA).

Элина Свитолина – Джессика Пегула видеообзор матча