Найкращі футболісти та тренери України-2020, новий тренер Боруссії Д: новини спорту 15 лютого
У понеділок, 15 лютого, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.
Джерело:24 канал
Футбольні зірки України: переможці
У понеділок, 15 лютого, відбулася церемонія вручення нагород щорічної премії "Футбольні зірки України-2020", яку організовує Українська асоціація футболу (УАФ) спільно з Всеукраїнською асоціацією футболістів.
До теми Віктор Циганков та Віктор Скрипник – найкращі футболіст та тренер України-2020
- Найкращий футболіст України – Віктор Циганков (Динамо Київ)
- Найкраща футболістка України – Дар'я Апанащенко
- Найкращий молодий гравець (1999 р.н.. і молодше) – Ілля Забарний (Динамо Київ)
- Найкращий футболіст-легіонер, який грає за кордоном – Руслан Маліновський (Аталанта, Італія)
- Найкращий футболіст-легіонер, який грає в Україні – Тайсон (Бразилія, Шахтар Донецьк)
- Найкращий тренер України (чоловічі команди) – Віктор Скрипник (Зоря Луганськ)
- Найкращий тренер України (жіночі команди) – Роман Заєв (Схід, Стара Маячка)
- Найкращий тренер України, який працює за кордоном – Сергій Ребров (Ференцварош, Угорщина)
- Найкращий гравець з футзалу (чоловіки) – Петро Шотурма (Продексім Херсон)
- Найкращий гравець з футзалу (жінки) – Ксенія Гриценко (Ель-Кувейт, Кувейт)
- Найкращий гравець з пляжного футболу (чоловіки) – Максим Войток (ВІТ)
- Найкращий гравець з пляжного футболу (жінки) – Марія Тихонова (Мрія-2006 Одеська область)
- Автор найкращого голу – Геннадій Пасіч (Верес Рівне).
- Символічна збірна України (11 гравців – чоловіки) – Бущан, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Додо, Степаненко, Шапаренко, Буяльський, Тайсон, Циганков, Шахаб.
- Символічна збірна України (11 гравців – жінки) – Самсон, Філенко, Вороніна, Басанська, Подільська, Апанащенко, Левицька, Христюк, Йог-Етауф, Кравчук, Бойченко.
Боруссія Дортмунд офіційно отримала нового тренера
Боруссія Дортмунд визначилася з тренером на наступний сезон. Влітку 2021 року "джмелів" очолить німецький тренер Марко Розе.
Чинний клуб Марко Розе Боруссія Менхенгладбах оголосила, що тренер покине команду по завершенню сезону-2020/2021. Контракт Розе з "жеребцями" розрахований до 30 червня 2022 року.
- Боруссія Дортмунд і Боруссія Менхенгладбах – "сусіди" у турнірній таблиці Бундесліги сезону-2020/2021.
- Обидві команди набрали по 33 очки та ділять 6-7 місце. Клуби програють лідеру чемпіонату Баварії вже 15 очок.
- Команди ризикують не потрапити у зону єврокубків.
Світоліна не змогла вийти у чвертьфінал Australian Open
Перша ракетка України Еліна Світоліна завершила боротьбу в основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. У четвертому колі 26-річна українка програла Джесіці Пегулі з США – 4:6, 6:3, 3:6.
За трохи менше 2 годин матчу Світоліна оформила чотири ейси, зробила три подвійні помилки і реалізувала три брейкпоінта з шести. У свою чергу, Пегула зробила чотири подачі на виліт, зробила дві подвійні помилки і реалізувала чотири брейкпоінта з 14.
Вихід в 1/8 фіналу турніру "Великого шолома" приніс українці 245 920 доларів призових "брудними". У 2018-му і 2019 роках Еліна Світоліна пробилася на Відкритому чемпіонаті Австралії в чвертьфінал, а в 2020-му поступилася іспанці Гарбінє Мугурусі в поєдинку третього кола.
Темношкірий футболіст Ворскли хоче грати в збірній України
Ганський захисник Наджееб Якубу, який виступає за полтавську Ворсклу, заявив, що має бажання в майбутньому виступати за збірну України.
За словами футболіста, якщо в нього буде така можливість, він хотів би отримати українське громадянство та виступати за збірну України.
"Так, перший темношкірий гравець. Я хочу. Звичайно, якщо є така можливість – я згоден. Мені подобається тут. Україна – мій другий дім. Гана – мій дім, де я виріс. Але… Не важливо якого ми кольору. Це про серце", – розповів Наджееб Якубу.
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