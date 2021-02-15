Хочу быть первым темнокожим игроком в сборной Украины – защитник Ворсклы Наджееб Якубу
Ганский защитник Наджееб Якубу, выступающий за полтавскую Ворсклу, заявил, что у него есть желание в будущем выступать за сборную Украины.
Источник:Бомбардир
По словам футболиста, если у него будет такая возможность, он хотел бы получить украинское гражданство и выступать за сборную Украины.
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"Да, первый темнокожий игрок. Я хочу. Конечно, если есть такая возможность – я согласен. Мне нравится здесь. Украина – мой второй дом. Гана – мой дом, где я вырос. Но... Не важно какого мы цвета. Это о сердце", - рассказал Наджееб Якубу.
После этого у него спросили, знает ли он хоть какие-то слова на украинском.
"Слава Украине. Я прекрасный мальчик", – ответил игрок.
Стоит добавить, что Наджееб Якубу не может получить украинское гражданство еще как минимум три года. Ведь он выступает за Ворсклу, а, следовательно, живет в Украине только с 2018 года. А для получения гражданства надо пять лет.
Кроме того, Наджееб Якубу вызывался в сборные Ганы U-17 и U-20.
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