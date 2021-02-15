В понедельник, 15 февраля, в онлайн-режиме состоялась торжественная церемония награждения "Футбольные звезды Украины-2020". На ней был назван лучший футболист и тренер прошлого года.

Лучшим футболистом в Украине в 2020 году стал футболист Динамо Виктор Цыганков. В голосовании он обошел Тайсона (Шахтер) и Тараса Степаненко (Шахтер).

Смотрите также Геннадий Пасич – автор лучшего гола Украины в 2020 году: видео

Среди женщин лучшей футболисткой стала Дарья Апанащенко – лидер национальной женской сборной Украины и команды Жилстрой-1 Харьков, для которой этот "Золотой мяч" стал уже третьим.

Победу в номинации "Лучший тренер Украины в 2020 году" одержал наставник Зари Виктор Скрипник. В голосовании он протеже луганчан обошел Мирчу Луческу и Александра Рябоконя.

Несмотря на все сложности вокруг луганского клуба, под руководством Виктора Скрипника Заря получила бронзовые награды УПЛ и достойно выступила в групповом раунде Лиги Европы.

Важно. Тройки претендентов и победителя выбирали среди игроков, выступающих в чемпионатах Украины, путем независимого голосования среди представителей всех клубов ПФЛ и УПЛ, а именно: тренеров, капитанов и представителей пресс-службы.