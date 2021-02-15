Боруссия Дортмунд определилась с тренером на следующий сезон. Летом 2021 года "шмелей" возглавит немецкий тренер Марко Розе.

Действующий клуб Марко Розе Боруссия Менхенгладбах объявила, что тренер покинет команду по окончании сезона-2020/2021. Контракт Розе с "жеребцами" рассчитан до 30 июня 2022 года.

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Боруссия Менхенгладбах подтвердила информацию СМИ, что Розе возглавит Боруссию Дортмунд. Таким образом, Розе разорвет контракт с нынешним клубом.

️ Marco #Rose has opted to leave Gladbach at the end of the season and join Borussia Dortmund.#DieFohlen pic.twitter.com/sSDDU679gO — Gladbach (@borussia_en) February 15, 2021

Сейчас клуб из Дортмунда возглавляет немец Эдин Терзич. Он сменил на тренерском мостике "шмелей" Люсьена Фавра, которого в 2020 году отправили в отставку из-за неудачных результатов.

Что интересно, Фавр с 2011 по 2015 год также возглавлял Боруссию Менхенгладбах.