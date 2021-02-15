Боруссия Дортмунд официально получила нового тренера
Боруссия Дортмунд определилась с тренером на следующий сезон. Летом 2021 года "шмелей" возглавит немецкий тренер Марко Розе.
Источник:Боруссия Менхенгладбах
Действующий клуб Марко Розе Боруссия Менхенгладбах объявила, что тренер покинет команду по окончании сезона-2020/2021. Контракт Розе с "жеребцами" рассчитан до 30 июня 2022 года.
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Боруссия Менхенгладбах подтвердила информацию СМИ, что Розе возглавит Боруссию Дортмунд. Таким образом, Розе разорвет контракт с нынешним клубом.
Сейчас клуб из Дортмунда возглавляет немец Эдин Терзич. Он сменил на тренерском мостике "шмелей" Люсьена Фавра, которого в 2020 году отправили в отставку из-за неудачных результатов.
Что интересно, Фавр с 2011 по 2015 год также возглавлял Боруссию Менхенгладбах.
- Боруссия Дортмунд и Боруссия Менхенгладбах – "соседи" в турнирной таблице Бундеслиги сезона 2020/2021.
- Обе команды набрали по 33 очка и делят 6-7 место. Клубы проигрывают лидеру чемпионата Баварии уже 15 очков.
- Команды рискуют не попасть в зону еврокубков.
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