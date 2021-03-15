В воскресенье, 14 марта, произошло немало событий в мире спорта. О главных читайте в дайджесте Спорт24.

Динамо уверенно победило Зарю

14 марта Заря и Динамо сыграли в центральном матче 18 тура УПЛ. В борьбе лидеров турнирной таблицы сильнее оказались киевляне – 0:2.

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После перерыва Динамо дважды отправило команду Виктора Скрипника в нокдаун. на 55-й минуте Шапаренко на правом фланге подключил Сидорчука, который вырезал навес на линию вратарской, а сыгравший на опережение Беседин переправил мяч в ворота.

Через 4 минуты снова Шапаренко с углового на левом фланге сделал диагональ к линии штрафной на Сидорова, который поймал мяч с лету и точно пробил под перекладину.

В итоге, Динамо одержало важную победу над Зарей и закрепило лидерство в турнирной таблице УПЛ.

Шахтер разгромил Десну

В одном из центральных матчей тура Шахтер разгромил Десну со счетом 4:0. По два гола в составе "горняков" забили Тете и Соломон.

Донецкий клуб набрал 39 очков и продолжает находиться на втором месте, отставая от лидера Динамо на четыре балла.

Украина стала пятой в смешанной эстафете в Нове-Место

Смешанная эстафета стала предпоследней гонкой 9 этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место. Украина заняла 5 место.

Норвегия уже со старта показала, кто будет главным фаворитом на победу в смешанной эстафете. Тириль Экхофф и Марте Олсбю-Ройселанд только с одним дополнительным патроном на двоих привезли братьям Бе бешенное преимущество в минуту. Норвежцы не подвели и завезли команду на вершину пьедестала.

Украина завершила этап Кубка мира в топ-10 одиночной смешанной эстафеты

Впоследствии на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место состоялась заключительная гонка – одиночная смешанная эстафета. Украину в этих соревнованиях представляла Анастасия Меркушина и Богдан Цымбал.

Трудную победу в гонке одержала сборная Швеции благодаря фантастическому финишу от Себастьяна Самуэльссона. "Серебро" в гонке завоевала Норвегия, которая фактически лидировала по ходу всей гонки. Третьими исторически стали представители США.

Бороться за медали Украине уже не удалось. Как итог, 10 место и проигрыш победителям в полторы минуты.