В Стамбуле стартовал первый турнир Karate 1-Premier League. Украинская каратистка Анжелика Терлюга получила "бронзу" соревнований.

Удачное начало от Терлюги

Сразу на первом старте украинская сборная не осталась без наград. В поединке за третье место Анжелика Терлюга одержала победу над болгаркой Иветой Горановой.

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К слову, последний раз каратисты выходили на татами еще в марте 2020 года, когда проходили соревнования в Зальцбурге (Австрия).

Достойный бой украинке дала представительница из Болгарии Ивета Горанова. Девушки вничью завершили схватку 0:0, но судьи большинство голосов отдали в пользу Терлюги, которая является первой обладательницей олимпийской лицензии.

Анжелике наконец удалось взять реванш у болгарской каратистки. До этого турнира 28-летняя одесситка дважды уступала сопернице на крупных турнирах. Сначала на чемпионате мира в 2018 году, а уже в следующем 2019 году Анжелика проиграла Горановой на Европейских играх.

Для Терлюги эта награда стала юбилейной 20-й на турнирах Премьер-лиги. В ее активе теперь 10 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых медалей. Если принимать во внимание крупные международные соревнования, то титулованная украинка поднималась на пьедестал 33 раза.

Девушка уже успела в своих соцсетях похвастаться наградой и поблагодарила всех поклонников за теплые слова и поддержку.

Бум. Моя вечеринка. Спасибо всем, кто болел и хотел победы,

– написала спортсменка.

Все схватки Анжелики Терлюги в Стамбуле

Анжелика на своем пути к награде победила индианку Дипику Дхиман (8:0), швейцарку Маю Шарер (4:1) и опытную итальянку Сару Кардин (2:0).

Единственной среди соперниц, которой удалось остановить победное шествие Терлюги стала каратистка Чили Валентина Торро Менес. Бой между девушками завершился с равным счетом 5:5, но судьи отдали победу сопернице.