Динамо уверенно победило Зарю и сохранило лидерство в УПЛ: видео
В воскресенье, 14 марта, Заря и Динамо сыграли в центральном матче 18 тура УПЛ. В борьбе лидеров турнирной таблицы сильнее оказались киевляне – 0:2.
Источник:24 канал
Заря – Динамо 0:2
Гол: Беседин, 55, Сидорчук, 59
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На 7-й минуте Сайядманеш сделал рывок левым флангом и прострелил, а Гладкий немного не дотянулся до мяча. Впоследствии ответило уже Динамо. Кендзера навесил с правого фланга, и Беседин головой не попал в дальний угол.
В середине первого тайма Кабаев с правого фланга прострелил в центр штрафной, и Юрченко низом покатил мяч рядом со штангой.
На 37-й минуте луганчане убежали в контратаку, и Жуниньо вывел один на один с Бущаном Сайядманеша. Голкипер "сине-белых" потянул удар иранца.
После перерыва Динамо дважды отправило команду Виктора Скрипника в нокдаун. На 55-й минуте Шапаренко на правом фланге подключил Сидорчука, который вырезал навес на линию вратарской, а сыгравший на опережение Беседин переправил мяч в ворота.
Видео гола Беседина
Через 4 минуты снова Шапаренко с углового на левом фланге сделал диагональ к линии штрафной на Сидорчука, который поймал мяч с лету и точно пробил под перекладину.
Видео гола Сидорчука
На 81-й минуте Заря потеряла шанс отквитать хотя бы один гол. Шахаб пробил из-за пределов штрафной – Бущан отбил мяч перед собой, а затем выбил на Громова, удар которого заблокировали.
В итоге Динамо одержало важную победу над Зарей и закрепило лидерство в турнирной таблице УПЛ. В параллельном матче Шахтер разгромил Десну и отрыв в таблице не изменился.
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