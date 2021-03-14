В воскресенье, 14 марта, Заря и Динамо сыграли в центральном матче 18 тура УПЛ. В борьбе лидеров турнирной таблицы сильнее оказались киевляне – 0:2.

Заря – Динамо 0:2

Гол: Беседин, 55, Сидорчук, 59

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На 7-й минуте Сайядманеш сделал рывок левым флангом и прострелил, а Гладкий немного не дотянулся до мяча. Впоследствии ответило уже Динамо. Кендзера навесил с правого фланга, и Беседин головой не попал в дальний угол.

В середине первого тайма Кабаев с правого фланга прострелил в центр штрафной, и Юрченко низом покатил мяч рядом со штангой.

На 37-й минуте луганчане убежали в контратаку, и Жуниньо вывел один на один с Бущаном Сайядманеша. Голкипер "сине-белых" потянул удар иранца.

После перерыва Динамо дважды отправило команду Виктора Скрипника в нокдаун. На 55-й минуте Шапаренко на правом фланге подключил Сидорчука, который вырезал навес на линию вратарской, а сыгравший на опережение Беседин переправил мяч в ворота.

Видео гола Беседина

Через 4 минуты снова Шапаренко с углового на левом фланге сделал диагональ к линии штрафной на Сидорчука, который поймал мяч с лету и точно пробил под перекладину.

Видео гола Сидорчука

На 81-й минуте Заря потеряла шанс отквитать хотя бы один гол. Шахаб пробил из-за пределов штрафной – Бущан отбил мяч перед собой, а затем выбил на Громова, удар которого заблокировали.

В итоге Динамо одержало важную победу над Зарей и закрепило лидерство в турнирной таблице УПЛ. В параллельном матче Шахтер разгромил Десну и отрыв в таблице не изменился.