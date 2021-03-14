В воскресенье, 14 марта, смешанная эстафета стала предпоследней гонкой 9 этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место. Украина заняла 5 место.

Норвегия уже со старта показала, кто будет главным фаворитом на победу в смешанной эстафете. Тириль Экхофф и Марте Олсбю-Ройселанд лишь с один дополнительным на два привезли братьям Бё безумное преимущество в минуту. Норвежцы не подвели и завезли команду на вершину пьедестала.

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Жаркая борьба за "серебро" и "бронзу" разгорелась между Италией и Швецией. Последняя стрельба расставила все точки над "и", где более точным был итальянец Лукас Хофер.

Результаты

1. Норвегия (0 + 4)

2. Италия (0 + 10)

3. Швеция (0 + 10)

…

5. Украина (1 + 10)

Ход гонки

Дарья Блашко на первом этапе представляла украинскую команду в смешанной эстафете. Уже на "лежке" украинка заставила понервничать украинских фанатов. Лишь с помощью трех дополнительных патронов Блашко смогла закрыть все 5 мишеней. Норвегия захватила лидерство со старта.

Второй огневой рубеж стал намного лучше для Дарьи – из шести украинка закрыла все мишени и подняла Украину в топ-10. Тіріль Екхофф провела отличный этап и побежала на последний круг лидером. После первого этапа украинская сборная была 9-й, отставание Украины от Норвегии составляло уже 46 секунд.

Фиаско Джимы и идеальная "стойка"

Следующей на дистанцию вышла опытная Юлия Джима, которая уже со старта бросилась догонять соперниц, что сыграло с ней злую шутку. Уже на первой стрельбе Джима ушла на круг штрафа и отбросила Украину за пределы топ-10 – 15 место. Украинцам оставались шансы только на борьбу за десятку лучших. Норвежская команда благодаря Марте Олсбю-Ройселанд оставалась на вершине.

Безупречная форма норвежки увеличила преимущество ее сборной вплоть до 43 секунд. Джима реабилитировалась на "стойке" – 5 из 5. Украина взобралась в топ-10 и приблизилась к соперницам, лишь 17 секунд отделяли нашу команду от шестой Австрии.

Роскошный этап Примы

Мужской этап для Украины начал Артем Прима, который накануне пропускал гонку преследования. Джима передала эстафету 9-й с отставанием в 2 минуты. Классно отработал Артем на первой стрельбе – "чисто" и уже 8-ю шла Украина после экватора гонки.

На второй стрельбе Тарьей Бё с двумя дополнительными закрыл мишень и поехал передавать эстафету своему младшему брату Йоханнесу. Отставание соперников от лидера было просто катастрофическим – более минуты Норвегия "везла" другим командам. Прима с одним дополнительным поднял Украину уже на шестую позицию. До пятого места оставалось всего четыре секунды.

Уверенный этап Пидручного

Норвежские биатлонисты еще в четвертом этапе уже почти одной рукой надели на себя "золото" смешанной эстафеты. На последнем этапе за Украину бежал Дмитрий Пидручный. Неизменный капитан мужской сборной получил эстафету 5-ю. Артем провел отличный этап и поднял украинскую команду в топ-5.

С двумя дополнительными закрыл Дмитрий "лежку". Между Норвегией и другими соперника продолжала держаться пропасть, которая составляла уже 1 минуту 10 секунд. Вторая стрельба украинца была идеальной – 5 из 5 и место в топ-5 для Украины. Американец Лейф Нордгрен уступал Пидручному 10 секундами.

Чемпионскую стрельбу продемонстрировал Йоханнес Бё и привез Норвегию до "золота". Второе место получила Италия, тройку лидеров замкнула Швеция. Пидручный не подпустил к себе биатлониста из США и финишировал 5-м.