В воскресенье, 14 марта, на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место состоялась заключительная гонка – одиночная смешанная эстафета. Украину в этих соревнованиях представляла Анастасия Меркушина и Богдан Цымбал.

Трудную победу в гонке одержала сборная Швеции благодаря фантастическому финишу от Себастьяна Самуэльссона. "Серебро" в гонке одержала Норвегия, которая фактически лидировала по ходу всей гонки. Третьими исторически стали представители США.

К слову Украина со штрафным кругом стала 5 в смешанной эстафете в Нове-Место, победила Норвегия

Результаты гонки

1. Швеция 37:41,4

2. Норвегия +1,5

3. США +26,1

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10. Украина +1:33,9

Как выступили украинцы

Анастасия Меркушина неплохо начала гонку для Украины и с одним промахом сохранила место в топ-10. На стрельбе стоя украинка тоже допустила промах, но сильный ветер помог нашей команде и Богдан Цымбал получил эстафету от Анастасии четвертым!

Богдан с одной ошибкой на "лежке" поднял Украину в топ-3. Однако, уже на "стойке" украинец провалился и ушел на штрафной круг, передав эстафету Меркушиной на 15-м месте.

Анастасия показала прекрасную стрельбу на своем втором этапе (без промахов и быстрее всех среди соперниц). Цимбал вышел на заключительный этап в топ-10.

Украинцу удалось феноменально пройти свой этап, не допустив ни одного промаха! Но бороться за медали Украине уже не удалось. Как итог, 10 место и проигрыш победителям в полторы минуты.