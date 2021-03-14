Шахтер 14 марта на своем поле принимал Десну в матче 18 тура УПЛ. "Горняки" в борьбе за первое место в УПЛ смогли победить гостей из Чернигова – 4:0.

Шахтер – Десна 4:0

Гол: Тете, 34 (пен.), 80, Соломон, 74, 77

К слову Колос в голевом матче разгромил Мариуполь и приблизился к зоне Лиги Европы: видео

Команды ровно начали игру, пока на 33-й минуте VAR не вмешался в игру. Арбитр Пасхал пошел просматривать видеоповтор с падением Кривцова в борьбе с Имерековым в штрафной Десны и назначил пенальти.

Тете пробил в нижний правый от себя угол – Паст направление полета мяча угадал, но спасти свою команду не сумел.

Видео первого гола Тете

Через мгновение контратака Десны 5 в 2 завершилась ударом Гуцуляка в ближний угол – голкипер Шахтера Трубин ногой перевел мяч на угловой. Классный сейв юного голкипера "горняков".

В конце первого тайма гости из Чернигова едва не сравняли счет. Подача Полегенько с правого фланга завершилась ударом головой от Тотовицкого, Трубин проспал его, но мяч ударился в дальнюю штангу. Отскок пришелся в спину голкиперу Шахтера, после чего мяч остался в поле, но развития ситуации не было.

Видео супермоментом Тотовицкого

После перерыва Соломон пробил с полукруга штрафной – Паст в красивом прыжке перевел мяч на угловой удар.

На 74-й минуте Шахтер закрепил преимущество в матче. Марлос и Дентиньо в штрафной поочередно отдали передачи пятками после шикарной атаки Шахтера, эффектную точку в которой поставил Манор, без проблем расстреляв ворота Паста.

Видео первого гола Соломона

Через 3 минуты счет в матче стал разгромным. Патрик в контратаке передал мяч Соломону в левый фланг чужой штрафной, после чего Манор качнул защитника и пробил под голкипера.

Видео второго гола Соломона

На 80-й минуте Тете поставил точку в матче. Бразилец обокрал Тотовицкого в правом фланге атаки, прошел мимо четырех соперников, и пробил в дальний угол – 4:0.

Видео второго гола Тете

Как итог, Шахтер получил важные три очка и остался на втором месте в турнирной таблице УПЛ. Десна благодаря поражению Зари сохранила отставание от луганчан в два балла.

Шахтер – Десна видеообзор