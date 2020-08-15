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Титушко назначили и сразу уволили с должности вице-президента федерации MMA

Вадим Титушко, который в мае 2013 года был одним из тех, кто напал на журналистов во время массовых акций в Киеве, стал вице-президентом Украинской федерации MMA в Киевской области. Однако когда об этом решении стало известно руководству украинской федерации, его сразу же отменили.

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Информацию об этом назначении опубликовала Белоцерковская федерация смешанных единоборств на своей странице в Фейсбук. Но потом сообщение об этом убрали из соцсетей.

После огласки этой информации, Украинская федерация смешанных единоборств сразу выступила с заявлением, что они отменили назначение Титушко.

Что известно о Вадиме Титушко

Вадим Титушко попал на фото журналистов во время нападения на них в мае 2013 года во время акции "Вставай, Украина". Тогда на участников мирной акции напали спортсмены из Белой Церкви. Мастер рукопашного боя Вадим Титушко побил журналистов Ольгу Сницарчук и Влада Соделя. А его фамилией стали называть наемных уголовных элементов и провокаторов, которые нападали на участников акций.

После этого нападения Титушко получил три года условно.

Впоследствии Вадим Титушко начал заниматься тренерской деятельностью. А также работать в одной из охранных фирм Киева. Но уже в 2018 году его подозревали в нападениях и ограблениях в составе преступной группы.

"Карпаты" не подали заявку на аттестацию в Первую и Вторую лиги

Львовские "Карпаты" не подавали заявку на аттестацию для участия в чемпионатах Первой и Второй лиг. В прошлом сезоне львовян исключили из Премьер-лиги после двух подряд неявок на матчи в "Мариуполь".

Аттестация на следующий сезон завершена. Аттестат получил клуб с созвучным названием "Карпаты", который базируется в Галиче Ивано-Франковской области.

Также прошли аттестацию харьковский "Металл", мариупольский "Яруд", столичный "Рубикон", днепровская "Победа", черкасский "Днепр", одноименный клуб из Чернигова и "Эпицентр" с Дунаевцев Хмельницкой области.

"Рух" официально вышел в Премьер-лигу

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел дело по матчу львовского "Руха" против "Металлурга", который не состоялся из-за неявки на матч. Команде из Запорожья официально засчитали техническое поражение, которое позволило львовянам впервые в истории клуба выйти в УПЛ.

Хозяева матча получили техническую победу 3:0. "Металлург" отказался ехать во Львов на поединок, аргументируя это слишком плотным графиком между матчами.

Благодаря этим 3 пунктам "Рух" выскочил на с четвертого места на второе в турнирной таблице Первой лиги. В их активе 61 пункт. Команда Федько оттеснила "Ингулец" на третье место. Однако последние не потеряли место в УПЛ.