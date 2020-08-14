"Карпаты" не подали заявку на аттестацию в первую и вторую лиги – СМИ
Львовские "Карпаты" не подавали заявку на аттестацию для участия в чемпионатах Первой и Второй лиг.
В прошлом сезоне львовян исключили из Премьер-лиги после двух подряд неявок на матчи в "Мариуполь". Об этом сообщает Tribuna.com.ua.
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Аттестация на следующий сезон завершена. Аттестат получил клуб с созвучным названием "Карпаты," который базируется в Галиче Ивано-Франковской области.
Также прошли аттестацию харьковский "Металл", мариупольский "Яруд", столичный "Рубикон", днепровская "Победа", черкасский "Днепр", одноименный клуб из Чернигова и "Эпицентр" из Дунаевцев Хмельницкой области.
"Карпаты" исключили из УПЛ: что известно
"Карпаты" официально исключены из украинской Премьер-лиги (УПЛ). Решение принято 9 июля на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола. Сейчас "Карпаты" хотят начать сезон 2020/21 в Первой лиге.
По результатам рассмотрения дела были приняты следующие решения:
- засчитать "Карпатам" два технических поражения, а "Мариуполю" – две победы;
- исключить ФК "Карпаты" (Львов) из соревнований УПЛ сезона-2019/2020 за повторную неявку на матч без уважительной причины;
- засчитать "Карпатам" в оставшихся матчах после повторной неявки технические поражения, а командам-соперницам – технические победы.