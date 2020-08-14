Львовские "Карпаты" не подавали заявку на аттестацию для участия в чемпионатах Первой и Второй лиг.

В прошлом сезоне львовян исключили из Премьер-лиги после двух подряд неявок на матчи в "Мариуполь". Об этом сообщает Tribuna.com.ua.

Смотрите также: У футболиста "Карпат" диагностировали COVID-19

Аттестация на следующий сезон завершена. Аттестат получил клуб с созвучным названием "Карпаты," который базируется в Галиче Ивано-Франковской области.

Также прошли аттестацию харьковский "Металл", мариупольский "Яруд", столичный "Рубикон", днепровская "Победа", черкасский "Днепр", одноименный клуб из Чернигова и "Эпицентр" из Дунаевцев Хмельницкой области.

"Карпаты" исключили из УПЛ: что известно

"Карпаты" официально исключены из украинской Премьер-лиги (УПЛ). Решение принято 9 июля на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола. Сейчас "Карпаты" хотят начать сезон 2020/21 в Первой лиге.

По результатам рассмотрения дела были приняты следующие решения: