Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел дело о матче львовского "Руха" против "Металлурга", который не состоялся из-за неявки на матч. Команде из Запорожья официально засчитали техническое поражение, которое позволило львовянам впервые в истории клуба выйти в УПЛ.

Хозяева матча одержали техническую победу 3: 0, сообщает официальный сайт УАФ. "Металлург" отказался ехать во Львов на поединок, аргументируя это слишком плотным графиком между матчами.

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Исторический выход в УПЛ

Их футболисты не могли нормально восстановиться, а команда в целом хорошо подготовиться к каждому поединку. УАФ счел эти причины не слишком серьезными для того, чтобы перенести встречу, поэтому назначил такое наказание для клуба.

"Металлург" финишировал на 15 месте и будет бороться с "Альянсом" за сохранение прописки во второй по силе украинской лиге.

Благодаря этим 3 пунктам "Рух" выпрыгнул с четвертого места на второе в турнирной таблице Первой лиги. В их активе 61 пункт. Команда Федика оттеснила "Ингулец" на третье место. Однако последние не потеряли место в УПЛ.

Добавим, что вчера, 13 августа, львовяне разгромили "Авангард" 4: 0. Голами отметились Кухаревич, Климчук, Кондраков и Брикнер.

Радостную новость уже сообщил и сам клуб из Львова,