Вадим Титушко, который в мае 2013 года был одним из тех, кто напал на журналистов во время массовых акций в Киеве, стал вице-президентом Украинской федерации MMA в Киевской области.

Информацию об этом назначении опубликовала Белоцерковская федерация смешанных единоборств на своей странице в фейсбук. Но потом сообщение об этом убрали из соцсетей, пишет "Трибуна".

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Вадим Титушко попал на фото журналистов во время нападения на них в мае 2013 года во время акции "Вставай, Украина". Тогда на участников мирной акции напали спортсмены из Белой Церкви. Мастер рукопашного боя Вадим Титушко побил журналистов Ольгу Сницарчук и Влада Соделя. А его фамилией стали называть наемных уголовных элементов и провокаторов, которые нападали на участников акций.

После этого нападения Титушко получил три года условно.

Впоследствии Вадим Титушко начал заниматься тренерской деятельностью. А также работать в одной из охранных фирм Киева. Но уже в 2018 году его подозревали в нападениях и ограблениях в составе преступной группы.