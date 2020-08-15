У п'ятницю, 14 серпня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Тітушка призначили та одразу звільнили з посади віцепрезидента федерації MMA

Вадим Тітушко, який у травні 2013 році був одним із тих, хто напав на журналістів під час масових акцій в Києві, став віцепрезидентом Української федерації MMA в Київській області. Однак коли про це рішення стало відомо керівництву української федерації, його одразу ж скасували.

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Інформацію про це призначення опублікувала Білоцерківська федерація змішаних єдиноборств на своїй сторінці в фейсбук. Та згодом повідомлення про це прибрали із соцмереж.

Після розголосу цієї інформації, Українська федерація змішаних єдиноборств одразу виступила із заявою, що вони скасували призначення Тітушка.

Що відомо про Вадима Тітушка

Вадим Тітушка потрапив на фото журналістів під час нападу на них у травні 2013 року під час акції "Вставай, Україно". Тоді на учасників мирної акції напали спортсмени з Білої Церкви. Майстер рукопашного бою Вадим Тітушко побив журналістів Ольгу Сніцарчук і Влада Соделя. А його прізвищем стали називати найманих кримінальних елементів та провокаторів, які нападали на учасників акцій.

Після цього нападу Тітушко отримав три роки умовно.

Згодом Вадим Тітушко почав займатися тренерською діяльністю. А також працювати в одній з охоронних фірм Києва. Та вже у 2018 році його підозрювали у нападах та пограбуваннях у складі злочинної групи.

"Карпати" не подали заявку на атестацію в Першу і Другу ліги

Львівські "Карпати" не подавали заявку на атестацію для участі в чемпіонатах Першої та Другої ліг. У минулому сезоні львів'ян виключили з Прем'єр-ліги після двох поспіль неявок на матчі в "Маріуполь".

Атестацію на наступний сезон завершено. Атестат отримав клуб із співзвучною назвою "Карпати," який базується в Галичі Івано-Франківської області.

Також пройшли атестацію харківський "Метал", маріупольський "Яруд", столичний "Рубікон", дніпровська "Перемога", черкаський "Дніпро", однойменний клуб з Чернігова і "Епіцентр" з Дунаївців Хмельницької області.

"Рух" офіційно вийшов у Прем'єр-лігу

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ розглянув справу щодо матчу львівського "Руху" проти "Металурга", який не відбувся через неявку на матч. Команді з Запоріжжя офіційно зарахували технічну поразку, яка дозволила львів'янам вперше в історії клубу вийти в УПЛ.

Господарі матчу отримали технічну перемогу 3:0. "Металург" відмовився їхати у Львів на поєдинок, аргументуючи це занадто щільним графіком між матчами.

Завдяки цим 3 пунктам "Рух" вистрибнув на з четвертого місця на друге у турнірній таблиці Першої ліги. У їх активі 61 пункт. Команда Федика відтіснила "Інгулець" на третє місце. Однак останні не втратили місце в УПЛ.