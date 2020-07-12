В субботу, 11 июля, произошло немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

Гол Малиновского принес ничью "Аталанте" в матче с "Ювентусом"

"Ювентус" 11 июля принимал "Аталанту" Малиновского в матче 32 тура Серии А. Команды обменивались результативными ударами по ходу матча, но так и не сумели определить сильнейшего во встрече.

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"Аталанта" вышла вперед на 16-й минуте усилиями Сапаты. На 55-й минуте Роналду сравнял счет, реализовав пенальти. На 68-й – на поле появился наш Руслан Малиновский и за 13 минут забил гол-красавец в ворота "старой синьоры".

Когда уже казалось, что "Аталанта" доведет дело до победы, мяч издевательски образом попал в руку Муриель. Пенальти. Роналду во второй раз не промахнулся с точки. 2:2.

"Аталанта" прервала свою 12-матчевую победную серию (9 побед подряд в Серии А) и вплотную приблизилась к "Лацио" в турнирной таблице (68 баллов).

"Ювентус" уверенно лидирует, набрав 76 очков.

Ломаченко открыл собственный отель на берегу моря

Украинский чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко открыл собственный отель на берегу Черного моря.

Комплекс расположен на берегу моря в курортном поселке Затока Одесской области. Он получил название Loma Sport Hotel. На базе отеля есть инфраструктура для занятий спортом – тренажерный зал, а также турники на открытом воздухе.

"Заря" победила "Колос" и вышла на второе место УПЛ

"Колос" в Коваливке принимал "Зарю" в матче 30 тура УПЛ. Гости одержали уверенную победу в матче.

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Победу команде Виктора Скрипника принесли два точных удара Владислава Кочергина. Уже на 9-й минуте хавбек луганчан поразил дальний угол ворот с линии вратарской, а в компенсированное к первому тайму время пробил голкипера ударом в ближний.

В следующем туре "Заря" проведет ключевой с точки зрения борьбы за Лигу чемпионов поединок против "Динамо", а команда Костишина сыграет с "Шахтером".

Курсант из Житомира установил рекорд по подъему переворотом на перекладине

В Житомире зафиксировали новый рекорд Украины – 760 подъемов с переворотом на свежем воздухе сделал курсант Житомирского военного института Дмитрий Косатый.

На соискание рекорда потребовалось четыре с половиной часа на перекладине, да еще на 30-градусной жаре.

В конце мая он выполнил это упражнение тысяча один раз. Но тогда Книга рекордов это еще не фиксировала. На этот раз курсант пытался побить мировой рекорд – 1400 раз. Но перекладину разместили на открытом солнце при температуре в +30. Поэтому за 4,5 часа из-за жары курсант все же остановил упражнение. Но достижение представители Книги рекордов Украины все таки зафиксировали.